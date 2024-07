Kako je RTL jučer prvi objavio, HDZ-ov suparnik Zoranu Milanoviću u predsjedničkoj utrci bit će predstavljen sutra. Riječ je o Draganu Primorcu, a podršku za bivšeg ministra znanosti premijer je tražio od koalicijskih partnera.

Kakve su mu šanse i je li to za HDZ unaprijed izgubljena bitka? U RTL-ovom studiju sve je komentirao politički analitičar Mate Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može li HDZ pobijediti s Primorcem?

Ipak Dragan Primorac, zašto i što mislite kakve su mu realne šanse?

Nakon što mjesecima slušamo o kršitelju Ustava, o predsjedniku koji je uništio ustavnu arhitekturu, koji je najveća štetočina za Hrvatsku, HDZ izlazi s kandidatom koji zapravo nije njihov kandidat. Ovo je realno prvi putu povijesti moderne Hrvatske da HDZ nema svog kandidata. On je neovisni kandidat uz potporu HDZ-a i očito još barem dijela koalicijskih partnera. Čovjek je to koji ima svojih kvaliteta, prepoznatljiv je u javnosti, ali nije u politici toliko relevantan već duži niz godina. U krajnjoj liniji, stranka koja ga sad kandidira ga je istjerala iz stranke zato što je kandidirao mimo volje tadašnjeg vodstva stranke. Nakon mjeseci pumpanja negativne atmosfere oko Zorana Milanovića i najave tog odsutnog boja između premijera i predsjednika, sad izgleda kao da HDZ državu, ustavnu arhitekturu i svoju kuću od pljačkaša brani praktički tabletom protiv komaraca. To je kandidat koji nema iza sebe snažnu potporu, nismo sigurni da će stranka u potpunosti stati iza njega, a trebao bi navodno detronizirati Milanovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada to sve čujemo, je li to za HDZ unaprijed izgubljena bitka?

Kontekst koji su sami stvorili najavljuje kao da jest. Nitko ne želi preuzeti preveliku ulogu u ovoj kampanji. Barem prema informacijama koje dolaze do nas, čini se da će on imati svoj stožer, biti neovisan. Nitko na kraju dana, ako se poraz dogodi, ne želi preuzeti odgovornost na sebe. Ali Plenković će morati, ako ništa, članstvu HDZ-a objasniti zašto HDZ po prvi puta nema pravog stranačkog kandidata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na čije glasove računa Primorac?

Čuli smo da su neki u HDZ-u nezadovoljni, kažu da je on alibi kandidat na tragu ovoga što govorite. Koliko su realne šanse na koje Plenković računa, da će ga podržati svi partneri pa i Domovinski pokret?

Da ne budemo nepravedni prema Draganu Primorcu, ima on svojih kvaliteta. Ali na kraju je najvažnija politička potpora i možete li do cilja stići prvi. Njemu Domovinski pokret ili bilo tko desno, čak i da formalno da potporu u zamjenu za nešto što će dobiti od HDZ-a, ne postoji način na koji će oni svoje birače natjerati da zaokruže Primorca, kad znamo da dio desnih birača ionako favorizira Milanovića. Time su se taj barem mali dio terena na desnici prepušta do kraja i onda ga je teško pobijediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto Domovinski pokret ne otkriva hoće li ga ili neće podržati? Ako već ne može privući one krajnje desne birače, može li Primorac zahvatiti one razočarane s centra i lijevo?

Da se radi o malo drukčijem profilu, možda bi i mogao. Ovdje se ipak radi o bivšem Sanaderovom ministru, kojega su i u tadašnjoj predsjedničkoj kampanji pratile određene priče na koje ljevica neće najbolje reagirati. Iako ne nosi samo markicu HDZ-a, ipak je kandidat koji ima potporu HDZ-a i to će kod birača ljevice jako teško proći. A što se tiče desnice i Domovinskog pokreta, njime se ne žuri dati mu potporu. Jer oni su jedini malo veći kapitalac u Vladi koji nešto za tu potporu može istrgovati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nezahvalno je pitanje. No, vidite li Vi onda Zorana Milanovića u drugom mandatu na Pantovčaku?

U ovom trenutku, Milanović može izgubiti izbore. Teško da ih Dragan Primorac može pobijediti.