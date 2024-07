Jedna od briga HDZ-a je i Pantovčak gdje žele svog kandidata i, kako doznajemo, odluka je tu. Protukandidata Zoranu Milanoviću predstavit će već ovog tjedna, a uživo se u RTL Danas javila reporterka Ana Mlinarić.

Ana - hoće li Dragan Primorac biti kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako u poslijepodnevnim satima neslužbeno doznajem, odgovor na to pitanje mogli bi dobiti u srijedu. Danas nisu htjeli iz Vlade niti demantirati niti potvrditi da se radi o Draganu Primorcu, ni on se nije javljao na telefon, ali s obzirom na sve, zaista bi bilo iznenađenje da HDZ izađe s nekim novim imenom.

Zašto je još izgledno je i činjenica da danas nije održano Predsjedništvo HDZ-a, doznajem da će se održati sredinom tjedna, a budući da Primorac nije stranački kandidat, o njemu treba raspraviti Predsjedništvo HDZ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je zaista on taj, bit će zanimljivo kako će objaviti svoju kandidaturu. Zanimljivo je vidjeti da je očito počeo plaćati svoj Facebook profil kako bi došao do što većeg broja korisnika i moguće da će to biti nekakav status ili video poruka na društvenim mrežama, poručila je Mlinarić.

A što je s Anušićem i Butkovićem? Više pogledajte u nastavku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa