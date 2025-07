Mate Bulić za RTL Danas: 'Thompson je svjetski prvak. Drugi će ovo pokušavati, ali će im teško ići'

Mario Jurič javio se s Hipodroma, vrlo blizu pozornice. Deseci tisuća ljudi već su na mjestu i čekaju Marka Perkovića Thompsona.

Bruse glasnice. Pripremaju se za ono što slijedi. Satima se pjevaju domoljubne pjesme. Ljudima ne smeta ni vrućina ni prašina. Svi su zajedno ujedinjeni isamo žele pjevati i dobro se zabraviti, Vijore se zastave iz gotovo svih dijelova Hrvatske. Svi čekaju početak koncerta.

Mate Bulić otkrio je Juriču da je Thompson već na Hipodromu.

"Zajedno smo došli. Tu je. Jako je dobro raspoložen. Još kad vidiš ovako ljude, to će biti ludilo", rekao je Bulić dok su okupljeni skandirali njegovo ime.

'Mnogi će pokušavati...'

"On je svjetski prvak. Ljudi su došli iz cijeloga svijeta. Pokazali smo da jedna mala i lijepa Hrvatska može napraviti ovo što smo napravili. Mnogi će vjerojatno pokušavati, ali će im teško ići. Marko Perković Thompson je jedan i ja sam neizmjerno sretan zbog toga što je to čovjek s kojim sam ja dugo godina povezan na razne načine", rekao je. Mate kaže da ne zna s kojom će pjesmom Thompson započeti koncert, ali zna da će biti fenomenalno.

"A s kojom god krene bit će vrhunski. Ja znam da je on to u tom trenutku osjetio. Kad on osjeti pjesmu u trenutku to daje cijeloj večeri jednu energiju, emociju... Vidjet ćete i sami. Repertoar mu je vrh", dodao je.

Na pitanje kako je Thompson uspio privući toliko ljudi, Bulić kaže

"Marko Perković Thompson je jedan u Hrvatskoj, a da ne govorim u regiji, ali osnovno što je on kad je krenuo, nešto se u njemu probudilo da to bude ovaj pravac kojim je krenuo. I on to radi najbolje na svijetu", pojasnio je. Bulić je spomenuo "E moj narode" kao jednu od omiljenih pjesama, ali kaže da ih ne može rangirati. Ni sam ne snima pjesme koje mu nisu drage.

Bulić je pohvalio i organizaciju.

On sam nema ambiciju napraviti ovakav koncert.

"Imam emociju, ali nemam snagu", rekao je.