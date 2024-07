Informatički stručnjak Marko Rakar komentirao je za RTL ogroman kvar koji je doveo do pada računalnih sustava diljem svijeta.

Podsjetimo, tvrtka CrowdStrike pustila je u distribuciju ažurirani antivirusni softver koji je doveo do globalnog tehnološkog kaosa. Tvrtka je naknadno objavila uputstvo kako riješiti problem pa će idući dani biti posvećeni upravo tome.

"Pad sustava dogodio se kada je antivirusni softver CrowdStrike Falcon, koji se brine o sigurnosti računalnih sustava, dobio update (ažuriranje, op.a.) koji je nažalost proizveo grešku koja tjera servere i mnogobrojna računala širom svijeta - dakle, milijuni računala su zahvaćeni - u kontinuirani reset. Dakle, računalo se resetira, pokuša se ponovno pokrenuti, onda se resetira ispočetka i tako bude zarobljeno u petlji iz koje ga treba izvući", pojasnio je Rakar, dodajući da je tvrtka izdala novu verziju softvera tako da se, uz malo sreće, ova greška više neće širiti, ali "problem ostaju stotine tisuća servera i računala koje sada treba ručno zaustaviti".

"Ulogirati se u njih, ručno popraviti grešku i onda ih pustiti da nastave dalje. Dakle, očekujemo da se prvi servisi već sada vraćaju online međutim, trajat će danima, tjednima dok apsolutno sve ne bude popravljeno", kaže Rakar.

CrowdStrike Falcon je softver koji se pokreće na Microsoftovim operativnim sustavima, Microsoft server ili Microsoft Windows, pojašnjava. Ne čudi, stoga, da su ovim kvarom pogođeni brojni poslovni subjekti.

"To je sigurnosna zakrpa koja je bila poslana preko noći. Prvo se to vidjelo u Australiji, Oceaniji jer su oni prvi počeli implementirati, onda se proširilo dalje dok nije došlo do naših obala i sad se time bavimo", kaže Rakar.

"Samo zato što CrowdStrike nije toliko popularan u Europi i u Hrvatskoj ne znači da nema kompanija i računalnih sustava koji ga ne koriste. CrowdStrike je inače rješenje za velike kompanije i nije uobičajeno u malim i srednjim biznisima ni kod kućnih korisnika. Dakle, samo vrlo veliki sustavi će biti pogođeni", nastavlja.

U Hrvatskoj, na udaru kvara su se tako, između ostalih, našle Kontrola zračne plovidbe, Pliva te pojedine banke. Do ponedjeljka će se, kaže Rakar, sustav koliko-toliko normalizirati. O hakerskom napadu, dodaje, nema govora.

"Ovo je jednostavno greška u programiranju i inače, kada se takve greške događaju, one u pravilu ruše samo taj komad softvera koji je proizveo grešku, no priroda antivirusnog softvera je takva da on ima pravo pristupa cijelom računalu i u ovom konkretnom slučaju ima mogućnost cijelo računalo resetirati i izbaciti ga iz pogona", kaže Rakar.

Privatni korisnici, koji u pravilu ne koriste ovaj softver, ne moraju strahovati da su se i njihova računala našla na udaru kvara. Ovaj softver, pojašnjava Rakar, u pravilu koriste samo velike korporacije koje već sada zasigurno mjere štetu u milijardama.

"Šteta je sasvim sigurno ogromna. Greška se očito dogodila jer netko nije dovoljno istestirao rješenje i pustili su u široku distribuciju softver koji nije adekvatno iskontroliran i nažalost pogodili u postupku cijeli svijet. Ovo je rješenje koje se u pravilu koristi u "oblaku" u velikim kompanijama, vrlo brzo se raširilo i efekt je jako velik i vidljiv", kaže Rakar, napominjući da će burza, koja se otvara danas oko 15.30 sati, sasvim sigurno "kazniti" CrowdStrike zbog ovog incidenta.

