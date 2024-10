Mama Dražena Petrovića objasnila zašto je izabrala da je glumi Zrinka Cvitešić

Dražen Petrović danas bi proslavio 60 godina. O košarkašu, koji se proslavio u Hrvatskoj, Europi i SAD-u snimljen je igrani film čija je premijera večeras u njegovom Šibeniku.

Očekivanja publike su velika. Barem dvije trećine publike je poznavalo Dražena osobno ili ga susretali u gradu i svi oni imaju velika očekivanja. A koliki je interes najbolje svjedoči činjenica da će se film istodobno prikazivati u čak pet dvorana. Razgovarali smo s glumcem koji je glumio odraslog Dražena Domagoj Nižić i gospođom Biserkom Petrović, Draženovom majkom.

Najbitnije da se priča nastavi

Koliki je izazov bio glumiti jednu takvu osobu košarkaškog genijalca poput Dražena. Što vam je u tome svemu bio najveći izazov? Jeste li uspjeli?

Domagoj: "Pa, po pitanju uspjeha i jesmo li uspjeli, to će publika reći. Sa svom sigurnošću i radošću stojim iza toga što sam napravio kao glumac. I toplo se nadam i vjerujem da će se publici svidjeti. A po pitanju odgovornosti i velike uloge, to je jednostavno, možda nešto najveće što sam ja radio i da ću ostati obilježen kao netko tko je igrao Dražena Petrovića. Da mi je to drago, mogu reći da jest".

Što vam je bio najveći izazov? Osjećate li sada tremu? Ovdje ste pred Šibenčanima?

Domagoj: "Pa kako bi rekao, drhtim a da se ne vidi. Ali, evo nekako kao glumac, mogu reći samo da se trudim malo više nego ostali, da se to ne primijeti, a trema je ogromna, ali neka pozitivna, jer ono što smo napravili smo napravili, nema nazad. Film će se nekome svidjeti, nekome neće. Ali u suštini ono što je najbitnije da se priča nastavi pričati dalje. U Hrvatskoj ima toliko sposobnih vrijednih uspješnih ljudi i nek se ta priča o tako malom narodu uspješno nastavi pričati i mislim da smo napravili velik posao".

Poruka roditeljima

Gospođo Biserka, jeste li vi gledali ovaj film do sada? Ako niste što očekujete?

Biserka: "Film nisam gledala, jer to mi nije navika. Volim na premijeru doći. Očekujem emociju u prvom redu i očekujem lijepu poruku za roditelje jer dijete može ići naprijed kad odabere svoj put. Ako je roditelj iza njega, onda je uspjeh zagarantiran".

Vas je u filmu glumila Zrinka Cvitešić. Ona večeras ne može biti ovdje. Vi ste osobno izabrali da vas glumi. Zašto?

Biserka: "Zato što je Zrinka slična meni u mlađim danima. Ja sam isto bila crnka. I zato što je izvanredna glumica. Zrinka je osoba koja koju je teško opisati. A takav je bio i Dražen. I ona je prepoznala i mene kroz tu priču i sretna je da sam ja, a i ona ušla u moj život".

Dodajmo da će zagrebačka premijera filma biti 28. listopada, a u kinima film kreće od 31. listopada.

