Gosti RTL-a Danas su izborni analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić.

U ponedjeljak Domovinski pokret pregovara i sa SDP-om, odnosno njihovom koalicijom i HDZ-om. Što možemo očekivati?

Mijić: "Pa nadamo se konačno nešto konkretno. Bili su prvo ovi kontakti formalni, kasnije neformalni, nisu iznjedrili ništa. Vidimo ovih dana u medijima, ovi manji igrači vezani uz Plenkovića, a s druge strane, uz Penavu i Radića šalju određene poruke. Tako danas imamo gospodina Lackovića koji priča o ustavnom položaju manjina i htio bi ograničiti mandat njihovih zastupnika, što je poruka iz DP-a, a s druge strane vidimo Hrebaka, Štromara, Habjana koji govore ono što Plenković želi - da su manjine bitne. Manjine su vrlo važne za njihovu vlast, tako da, čini se da, dok vitezovi miruju štitonoše se prijete. A od sutra ćemo vidjeti može li se iz toga nešto izroditi. Ja bih rekao da su oba rova jako duboko iskopana. Domovinci ne žele SDSS ni u većini ni u vlasti. S druge strane, Plenković zbog svoje i potencijalne europske karijere, ali i zbog svog naslijeđa, kaže, meni manjine nužno trebaju, ja sam s njima, one sa mnom. I sad, tko prvi digne glavu iz rova, mogao bi bez nje ostati. Nečija će politička karijera možda završiti ako pristane na uvjete onih drugih, tako da pregovori neće biti lagani."

Krešo traje predugo. I što bi zapravo u praksi donijela ta koalicija koja se čini najizglednija HDZ-DP?

Macan: "Pa zašto bi trajalo predugo kad još nemamo službene rezultate izbora? Dakle, službeni su rezultati tek sutra, tek kreću rokovi. Mi smo malo nestrpljivi jer u stvari dosadno, jer za razliku od kampanje - iako ni kampanja bila nešto posebno - ali u ovih deset dana se ne događa ništa. Mi tek pregovore prava očekujemo sutra pa ćemo moći nešto i komentirati. Problem je da realno fale i jednima i drugima ta dva mandata ujednačeno bez manjina. Dakle, ako budu inzistirali na manjinama, DP ima problem da ne donosi rješenje jer onda još trebaju dva. Oni imaju trinaest, nemaju petnaest. I onda, kako možeš tražiti sve, a ne možeš formirati Vladu bez manjina? A manjince nosi HDZ. To je ta priča o HDZ-u koji je htio odvojen dogovor s manjincima, pa onda dogovor sa DP-om, ali na to DP ne pristaje."

Tomo Medved danas kaže, siguran je da će do dogovora doći već idući tjedan.

Macan: "Pa zato što su oni ideološki na istoj strani. Oni su na desnici, to je nekako prirodno koalicija, za razliku od ovog svega drugog što se pokušava doslovce sklepati. Ovo je prirodan slijed, ali moraju se dogovoriti oko nekih ključnih stvari. Netko će morati popustiti u nečemu, Hajmo vidjeti u čemu."

Nastavno na ono što je Krešo govorio, Mate, jesu li onda pregovori DP-a s SDP-om samo reda radi?

Mijić: "Pa taktički je to prema HDZ-u - mi imamo i drugu stranu, možemo i s njima pričati. Ali, objektivno gledajući DP, ako se ne dogovori s HDZ om, mislim da ćemo ići na nove izbore. Pitanje je samo samo kada. Ako tog dogovora ne bude, a kažem netko tu mora odustati od principa - meni se čini prema svemu što čujem da Andrej Plenković nema neku naročitu volju - a i znamo kako je vladao - svoje nasljeđe - pogotovo u trenutku kada ganja europsku fotelju - baš baciti u jarak. Tako da, neće to biti tek tako jednostavno. A što se tiče SDP-a, oni naravno, pokušavaju svoju priču, ne odustaju - što je sasvim legitimno - ali to je na jako dugom štapu."

Vidjeli smo maloprije na početku emisije o raskolu u suvremenicima. Vesna Vučemilovića je to nova ruka za Plenkovića?

Macan: "Vrlo moguće, ako je rekla jasno da neće s SDP-om, dakle, s kim će, ići će uz vladajuće. Ali opet, kažem, tu fali taj jedan, tko će biti taj jedan ako neće manjine. Dakle, oni imaju taj adut da će ih manjine podržati u svakom trenutku ako imaju 74 ili 75. Ali onda i moraju nešto dati, ne mogu ih baš izbaciti ovako kako se DP postavlja. DP isto mora shvatiti da nema tih 15 ruku i da će to biti stav HDZ-a: jeste važni, ali gdje su vam još dvije ruke? Što nosite, koga još dovodite u koaliciju? Sad, hoće li netko doći preko njih pa će reći, evo, mi vodimo trinaest plus dvije ruke ili kako će doći do toga? Manjine su bitne za sastavljanje Vlade. Koliko god DP mislio da ne može, oni jamče da će se taj savez realizirati u Saboru."

U kampanji smo svašta slušali, a sada Pavliček kaže kako obraz nije na prodaju. Pa prodaju li onda obraz svi oni koji su govorili protiv HDZ-a, a s HDZ-om bi mogli ići ili će otići?

Mijić: "Pa u kampanji se puno toga rekne, kasnije porekne. To je normalna stvar. Ono što više nije u Hrvatskoj normalna stvar, odnosno ne bi trebala biti, a to je da su ti odnosi svedeni na osobnu razinu i vrlo su loši među političkim akterima. Oni jednostavno jedni s drugima više ne mogu pričati, a da iz toga ne proizađe nekakva teorija zavjere - tko je izdao, tko je prodao i slično. U takvoj atmosferi svakako je bolje biti totalno čist: prije izbora govoriti i poslije izbora raditi to, ali pitanje je imamo li onda vlast u tom slučaju? To je jednostavno tako. Birači vam daju određeni broj ruku i onda s time treba kombinirati. Mi smo tim ljudima dali mandat da se dogovore."

Macan: "Ali temeljem onoga što su govorili su dobili mandat, a to je bitno. DP je govorio, Most je govorio svoje i oni se nastoje držati u tim svojim gabaritima."

Ali na kraju, ako si rekao da nećeš s HDZ-om u kampanji, a onda nakon toga odlučiš ići s HDZ-om...

Macan: "Ali su zato dobili glasove. A to je pragmatičnost."

Hoćemo li na ponovljene izbore?

Macan: "Ja sam bio skeptik, mislio sam da neće, ali sada bi rekao da je to pola pola. Prije sam tvrdio da neće jer imate pobjedu. Dakle, imate rezultate, Imate manjine, imate sve u svojim rukama. Dakle, HDZ i DP imaju vlast. Sad, da se i odreknete vlasti i da je to nešto što je neizvjesno..."

Ali, kome koriste novi izbori?

Macan: "To nitko ne zna. Ja mislim da HDZ neće dobiti više mandata."

Mijić: "Meni je to sve izgledniji scenarij. HDZ ima svoje adute. Definitivno niža izlaznost, oni imaju discipliniranu vojsku. S druge strane, ljevica dobiva priliku ići zajedno na izbore. Možda i Domovinski pokret, Most i Suverenisti imaju priliku ovaj puta napraviti baš desnu frontu, zajednički blok. Tako da, karte bi bile potpuno drukčije izmiješane. Ono što ja mislim je da je definitivno najveći zagovaratelj u ovom trenutku barem novih izbora. Andrej Plenković. Računa da bi dobio nešto čišću situaciju, dok možda neki drugi stranački akteri poput Ivana Anušića očekuju doći u poziciju da ipak kažu, šefe ako ti ne možeš ispregovarati većinu, možda mi možemo.

Macan: "I Tomo Medved mislim da spada u tu ekipu."