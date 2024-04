"Nikad, ali baš nikad neću dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo", poručila je Vesna Vučemilović nakon što je njezin stranački šef, predsjednik Suverenista Marijan Pavliček, jučer izjavio kako ni on ni Vučemilović neće podržati HDZ-ovu Vladu.

Marijan Pavliček i Vučemilović izabrani su saborski zastupnici Suverenista, ali na listi MOST-a, s kojim su bili u predizbornoj koaliciji.

Vučemilović sada kaže, ako se njezin stranački predsjednik nekome obvezao, ona, kaže, o tome ništa ne zna.

Marijan Pavliček odgovara: odluka predsjedništva je glasno 'Ne' HDZ-u i toga se moraju držati svi članovi. Statut stranke je jasan: ako Vučemilović podrži koaliciju HDZ-a, bit će izbačena iz stranke.

"Na njoj je hoće li poštivati odluku Predsjedništva stranke, koja je obvezuje kao člana Predsjedništva, i držati se stranačkih principa ili će otići nekim drugim putem i na taj način sama sebe diskvalificirati. Bilo bi mi žao da postane žeton kao što je bio Hrvoje Zekanović, ali to je već na njoj, ne na nama. Bitno je sačuvat ovo (obraz, op.a.) - to nije na prodaju. Meni je žao ako je kolegica odlučila prodati to", kazao je Marijan Pavliček za RTL Danas.

