Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u petak je nakon predsjedništva stranke novinarima dao izjavu te rekao da predsjedništvo SDP i danas čvrsto ostaje pri tome da prvi korak mora biti konstituiranje Sabora.

"Mi smo svi glasovali protiv Turudića, LEX AP-a i to su dvije točke oko ne bi trebalo biti prijepora. Pojavio se prijepor o potrebi izmjene Izbornog zakonodavstva i za to smo otvoren. Naš prijedlog izmjene bio bi puno pravedniji, pa bi HDZ dobio manje mandata i zato ne prihvaćaju to. Oko toga možemo razgovarati - antikorupcijska platforma bi trebala riješiti osnovne probleme. Ako se oko toga možemo dogovoriti, onda se možemo dogovoriti o o drugim stvarima. Pročitao sam u medijima navode što se stavlja SDP-u u usta. Nikakva imena predsjednika i potpredsjednika Sabora nisu bila na stolu niti su nuđena", rekao je Grbin.

Rekao je da je druga točka danas na predsjedništvu bila vezana za unutarstranački izborni postupak te je rekao da ga neće pokretati sve do konstituiranja Vlade i izbora na EU parlament.

Na pitanje novinara je li im Penava prihvatljiv za predsjedniksa Sabora, rekao je: "Smatramo da je logično, ako se dogovorimo oko antikorupcijske platforme za konstitzuiranje sabora, predsjednik sabora dolazi iz onoga koji je najjači u konstelaciji,a to su Rijeke pravde."

Na pitanje novinara je li moguće staviti sa strane svjetonazore i koliko ima volje za plan B, rekao je: "Treba napraviti ključno za Hrvatsku - osloboditi od okova korupcije i nasrtaja na medije koji se događa. I danas smo slušali Plenkovića kako vrijeđa medije, da za lopovluk nije kriv koji krade nego koji o njemu govori i puše, ne HDZ koji je kerkao nego mi iz oporbe i vi iz medija koji ste se drznuli govoriti. Izbori bi ubuduće trebali biti srijedom, kao što su u SAD-u radnim danom a europski u četvrtak jer je izlaznost veća. Hrvatskoj treba oslobođenje od lopovluka, od čovjeka kojem je potreban netko kao što je Božo Petrov, Renata Sabljar Dračevac, Ivane Kekin ili Čelića."

Kažete da mu treba pomoć psihijatra, pitali su novinari, a on je uzvratio: "Sami ste do zaključili, jasno je koje sam kolege nabrojao iz prošlog Sabora."

Potom je nastavio: "Frajer si je osigurao zlatni padobran ako ovdje stvari ne budu kako treba. Reći će pa-pa i otići u Bruxelles. Prije par mjeseci kad ste ga to pitali lagao je, a sad je pokazao stvarne namjere."

