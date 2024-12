Advent pod budnim okom: Donosimo vam rezultate inspekcija! Ima tu svega

Dok traju adventske svečanosti po Hrvatskoj, državni inspektorat ne miruje. Poštuju li svi pravila i zakone ili se, i uz visoke cijene - lovi u mutnom? Donosimo vam rezultate inspekcija na adventima.

Uglavnom se pridržavaju i pravila i zakona. No, to ne znači da nije bilo prekršitelja. Dok se pije kuhano vino i Dubai fritule, na terenu su sve inspekcije - od tržišne, turističke do inspekcije rada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Državni inspektorat na terenu ima čak 176 inspektora koji provode inspekcijske nadzore na sveobuhvatan način, pokrivajući radne odnose, sanitarnu zaštitu, zaštitu okoliša, sigurnost na radu, tržišne propise i turističke standarde. Do 16. prosinca provedeno je 566 inspekcijskih nadzora, a rezultati su pokazali da, iako većina poslovnih subjekata poštuje pravila, nije izostalo ni nekoliko prekršitelja.

Sanitarna inspekcija: Zahtjevi u hrani i higijeni

Sanitarni inspektori obavili su 165 nadzora tijekom adventskih manifestacija, s posebnim naglaskom na sljedivost hrane, higijenske uvjete i zdravstvene preglede djelatnika. Od otkrivenih nepravilnosti, 6 se odnosilo na neodgovarajuće higijenske uvjete u pogledu pripreme i usluživanja hrane, te nesuglasnosti u provedbi HACCP sustava. Za ove prekršaje izrečene su novčane kazne i pokrenuti prekršajni postupci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isto tako, 3 slučaja završila su usmenim rješenjem o zabrani prometa i uništenju hrane zbog nepravilnog skladištenja, dok je 13 prekršitelja imalo problema s urednim zdravstvenim pregledima, odnosno nisu imali ovjerene sanitarne knjižice. Djelatnicima koji nisu prošli obavezni tečaj higijenskog minimuma izrečene su kazne, a u 38 slučajeva pokrenuti su prekršajni postupci.

Inspekcija rada: Radni odnosi pod povećalom

Inspekcija rada također nije izostala, obavivši 86 inspekcija na terenu. Na temelju tih nadzora, u 1 slučaju poslodavac je kažnjen zbog nepravilnosti u vezi s prijavom radnika na mirovinsko osiguranje, dok su izrečeni prekršajni nalozi u iznosu od 660 eura za pravnu osobu i 130 eura za odgovornu osobu.

U tri slučaja poduzet će se mjere zbog neprijavljenih radnika. Neregistrirani radnici, bez ugovora i prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, bit će prijavljeni, a poslodavci će platiti visoke kazne. Ukupni iznos za te prekršaje iznosit će čak 10.600 eura u korist Državnog proračuna. Osim toga, inspektori su utvrdili slučaj stranog radnika bez dozvole za boravak i rad, koji će također biti kažnjen.

Tržišna inspekcija: Cijene, trgovina i neregistrirani prodavači

U nadzoru tržišta, inspektori su obavili 70 inspekcija na adventskim sajmovima i manifestacijama, kontrolirajući poštivanje Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. Utvrđeno je 26 povreda propisa, od kojih se 2 odnose na obavljanje neregistrirane trgovine izvan prodavaonica. U pet slučajeva poduzete su prekršajne mjere, dok je u 18 slučajeva primijenjeno načelo oportuniteta. Neregistrirani prodavači bit će kažnjeni, dok su ostali prekršaji uglavnom vezani uz neisticanje cijena i obavijesti potrošačima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Turistička inspekcija: Problemi s alkoholom i neregistriranim obrtima

Turistički inspektori obavili su 156 nadzora na manifestacijama i adventskim sajmovima. Otkrili su 8 prekršaja u vezi s prodajom alkoholnih pića maloljetnicima, a u 7 slučajeva nije bio istaknut naziv tvrtke koja je organizirala adventske kućice. U jednom slučaju nije bila istaknuta cijena proizvoda, a za ove prekršaje primijenjeno je načelo oportuniteta, što znači da su odgovorni subjektima omogućene ispravke bez ozbiljnih sankcija.

Zaštita okoliša: Odgovorno zbrinjavanje otpada

Iako su inspektori zaštite okoliša obavili 27 nadzora, nisu uočene ozbiljne nepravilnosti. Kontrolirani su uvjeti zbrinjavanja otpada, s naglaskom na otpadna ulja koja nastaju tijekom pripreme hrane. S obzirom na to da su adventske kućice često povezane s velikim količinama otpada, posebna pažnja posvećena je sigurnom zbrinjavanju otpadnih materijala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poljoprivredna inspekcija: Nepravilnosti u poljoprivredi

Poljoprivredni inspektori obavili su 15 nadzora na štandovima koji su nudili domaće proizvode. Tri slučaja završila su s prekršajnim nalozima zbog nepravilnosti u pogledu zakonskih propisa o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U dva slučaja izrečene su novčane kazne od 190 eura, dok će se u jednom slučaju pokrenuti prekršajni postupak zbog nepoštovanja Zakona o informiranju potrošača o hrani.