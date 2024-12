Je li ovo najpovoljniji Advent u regiji? 'Za 10 eura se može dobro najesti'

Advent u Temišvaru, jedan od najljepših i najpovoljnijih u Europi, svake godine privlači sve veći broj posjetilaca iz cijele regije, to ne čudi, jer ovaj rumunjski grad tijekom adventa postaje prava zimska idila.

Atmosferu i ovogodišnje cijene na Adventu komentirala je Violeta iz Srbije na svom TikTok profilu, prenosi Blic.

"Što se u Temišvaru može kupiti za samo 10 eura? Puno! Za taj novac usput se može dobro pojesti i popiti. Kao i uvijek, jedna od najdostupnijih lokacija, čak i za vrijeme praznika, čeka vas na manje od 3 sata udaljenosti od Beograda", napisala je u opisu svog videa.

"Da počnemo s kuhanim vinom koje je jedna od najvećih atrakcija u ovo doba godine, a njegova cijena je od 2 eura. Na Trgu Ujedinjenja imaju kuhano vino s voćem i cimetom za manje od 4 eura. Od hrane ima za svakog po nešto i pripremite se na raznorazne mirise sa svih strana. Ja sam ovog puta uzela improvizirani langoš sendvič čija se cijena također kreće od 2 eura. Za kraj nezaobilazne krafne, koje obožavam, a imate ih s raznim preljevima i dodacima. Moram vam reći da su porcije ogromne i dovoljne za dvoje ljudi, ako ne i troje. Njihova cijena je također samo 2 eura", rekla je Violeta u svom videu.

Advent u Temišvaru posjetio je i Aleksandar iz Novog Sada koji je svoje dojmove također podijelio na društvenoj mreži TikTok.

"Advent u Temišvaru je konačno otvoren. Do Novog Sada nam je trebalo oko 3,5 sata, ali smo na granici čekali oko sat i pol. Parkirali smo u "Julius Mall-u", jer je centar na 10 minuta hoda. Najviše mi se svidjelo što je sve blizu, Doslovno smo samo pratili kuda svi ljudi idu. Iako je grad lijepo uređen, najviše me se dojmila domaća atmosfera na štandovima s hranom i stvarno nisam znao što ću prvo pojesti", rekao je Aleksandar te nadodao da je za put do Temišvara potrebna vinjeta.

