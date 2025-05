Krenulo tiskanje listića, postoji bitna promjena u odnosu na prvi krug: Evo koliko će koštati

"Gubitak Rijeke i Siska boli, ali stigmu gubitnika mi nitko neće raditi", poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. U drugi krug ulazi s optimizmom, a velika očekivanja ima i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Istodobno je krenulo tiskanje više od tri milijuna novih glasačkih listića.

Od Zeline, Koprivnice do Varaždina - Andrej Plenković u druženju s HDZ-ovim kandidatima. Podršku je dao Anđelku Stričaku kojega u Varaždinskoj županiji čeka bitka za još jedan mandat.

SDP-ova snaga u brojkama

Šef SDP-a iz središnjice poručuje da u drugi krug ulaze s optimizmom. O debaklu nema govora. "Utakmica ima dva poluvremena – prvo i drugo. Ovo je drugo, vidjet ćemo, ja sam optimist", poručio je Hajdaš Dončić. Plenković pak ističe: "Ukupno gledajući cijela ova kampanja za lokalne izbore potvrđuje da je Vlada vodila ispravnu politiku ravnomjernog regionalnog razvoja koju smo preveli u ove izbore s našim sloganom i programom 'Nacionalna snaga – lokalna vizija'".

Svoju snagu SDP vidi u brojkama. Osvojili su, kažu, više mandata i više glasova. Za gubitak Siska i Rijeke - Hajdaš Dončić ne smatra se odgovornim. Odluku o kandidatima su, kaže, isključivo donijele gradske organizacije. "Vidno sam bio deprimiran prva dva dana jer naravno da me boli gubitak Rijeke i Siska kao dva progresivna hrvatska grada, mislim nisam robot i svjestan sam toga i znam što trebamo ispraviti u Slavoniji i Dalmaciji, ali stigmu gubitnika mi nitko neće raditi, apsolutno nitko. Izbore ja još nisam izgubio u kojima se ja takmičim, a neću ni parlamentarne", kaže Hajdaš Dončić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tiskanje listića

Tko će koliko glasova dobiti - otkrit će listići. Tiska ih se gotovo tri milijuna i 300 tisuća, a za razliku od prvog kruga - sada su samo dva - plavi za župane i zagrebačkog gradonačelnika, dok će na bijelom listiću građani birati ostale gradonačelnike i načelnike. Slaven Hojski, član Državnog izbornog povjerenstva ističe: "15 tona papira ukupno u ovom ciklusu će biti utrošeno na izradu listića i zapisnika i prijepisa zapisnika".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom krugu na izbore idu 12 županija i Grad Zagreb. Gradonačelnici se moraju izabrati u još 46 gradova, a načelnici u 61 općini. Spremno na biralištima mora biti 3.200 glasačkih kutija i oko 2.000 paravana i pregrada. Hojski napominje: "Opet krećemo od najudaljenijih županija u odnosu na Zagreb - to su Dubrovnik, Split, Osijek, Vukovar, Šibenik. To ćemo krenuti u ponedjeljak, u utorak do kraja dana trebalo bi biti gotovo kompletno tiskanje listića za drugi krug". A koji će s ostalim izbornim materijalom za drugi krug - ukupno koštati gotovo 212 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa