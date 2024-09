Na naše tračnice stiže vlak koji će voziti 120 km/h! Otkriveno nam je koliko će trebati od Zagreba do Splita

Počeo je Innotrans, najveći svjetski sajam transportne industrije u Berlinu. Okupio je gotovo tri tisuće izlagača iz 59 zemalja. Sajam se prostire na 200 tisuća četvornih metara, a prvi put u povijesti na njemu se hrvatski Končar predstavio s čak dva vlaka, baterijskim i mjernim. Uvođenjem baterijskih vlakova u promet poboljšat će se lokalna i regionalna povezanost, ali i unaprijediti kvaliteta usluge. Nova dva hrvatska vlaka privukla su pozornost i brojnih posjetitelja. Svi žele vidjeti što Hrvatska nudi, a baterijski vlak, koji je zainteresirao posjetitelje, punio bi se na nekoliko punionica.

"Hrvatska nudi jedan prekrasan vlak, to je state of the art tehnologije. To je vlak koji štiti okoliš, putnicima će biti udobnije, a doseg je sto kilometara bez napajanja, odnosno punionice će biti na tim točkama. Končar se potrudio, ovo je jedan od boljih izložaka na Innotransu", objašnjava član Uprave HŽ Infrastrukture Darko Barišić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za ovako moderne vlakove, potrebna je infrastruktura. "Ovo je desetljeće ulaganja u željezničku infrastrukturu. Trenutno se rade 42 projekta na željezničkoj infrastrukturi. Baterijski vlak može sve što mogu i drugi vlakovi, s time da uopće ne zagađuje okoliš. Na našim ga prugama možemo očekivati sljedeće godine u proljeće", kaže Barišić.

Besplatan pristup internetu, udobnost, klima, grijanje - neke su od specifikacija, a Barišić dodaje: "nadamo se da će uvijek biti točan i na vrijeme". Time će, kaže Barišić, putnici dobiti sasvim drugu dimenziju putovanja. Ovaj vlak može voziti 120 kilometara na sat, a cijena mu je oko šest milijuna eura. Jedan od planova je da putovanje do Splita traje kraće od pet i pol sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pogledajte u nastavku teksta

Tekst se nastavlja ispod oglasa