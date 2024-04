U Kaštel Štafiliću muškarac je propucao HGSS-ovca, a nakon toga sjekirom napao još jednog muškarca koji je ozlijeđenom pokušao pomoći. Dio krvavog napada snimili su mještani, a dio njih je napadača, poznatog nasilnika, svladao do dolaska policije.

Na slučaj je reagirao i predsjednik Zoran Milanović poručivši da je alarm za sve nas kada čovjek pomažući drugim postane žrtva napadača. O nemilom događaju razgovarali smo s Petrom Prpićem, voditeljem Odjela informiranja i analitike HGSS-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije uključenja u RTL Danas, RTL-ov reporter Rade Županović čuo se sa liječnicima iz splitske bolnice. Stanje je nepromijenjeno, idućih 48 je kritično. On je u induciranoj komi. Najozbiljnija je ozljeda trbušne šupljine. Liječnici su nam potvrdili da su pristupili operativnom zahvatu koji je trajao do jutra. Odstranjen mu je dio tankog crijeva, a najviše se pribojavaju sepse. On je i dalje u životnoj opasnosti.

Dobra večer, iako možemo reći da nije baš dobra s obzirom na okolnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naš kolega Kruno je jučer proveo čitav dan na dežurstvu na Kozjaku gdje je brinuo za sigurnost planinara koji su bili na planinskom pohodu. Pri povratku doma napadnut je i zadobio je ozljede opasne po život."

Posebno je zabrinjavajuće je činjenica da je napadač nasumično počeo pucati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kruno je pred obiteljskom kućom zadobio teške ozljede. Kada se vratio s dežurstva, i kada je zadnje sate blagdana trebao provesti s obitelji, nažalost nije."

Kruno je dugi niz godina u HGSS-u. U ovom trenutku je on osoba kojoj je potrebna pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je dugogodišnji član službe HGSS stanice Split. Kroz svoj rad pomagao je drugima. Kako smo mogli vidjeti, narednih dana pomoć će biti potrebna njemu."

Bili smo na konferenciji za novinare u Solinu. Nije bilo lako slušati riječi pročelnika. Zatražili ste da se ovo kazneno djelo tretira kao napad na službenu osobu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjerujem da će sve relevantne institucije odraditi sve što mogu u zakonskim okvirima. Naše misli su usmjerene u tom smjeru da smo na raspolaganju Krunovoj obitelji i da brinemo o njemu. Da smo u mislima s njim i da bude dobro."

Dobili smo informaciju iz splitske policije da je završen očevid u obiteljskoj kući ovog nasilnika. Pronađeno je svega od pušaka, bombi, ručnih bombi. Zaista cijeli vojni arsenal. Pravo je čudo da se nije dogodilo veće zlo.