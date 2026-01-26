Kamioni i dalje blokiraju granice, ali iz Bruxellesa stižu signali? 'Ako stanemo, mi smo bez posla'

Na graničnom prijelazu Kamensko teretni promet i dalje je u potpunom zastoju, dok osobni automobili prolaze bez ikakvih problema i gužvi. Vozači kamiona nastavljaju s prosvjedom zbog novih pravila Europske unije koja im ograničavaju boravak i rad.

Na terenu je situaciju provjerio reporter RTL-a Danas, a koordinator prosvjeda na Kamenskom, Miroslav Biljka iz Konzorcija Logistika BiH, poručuje da od blokade neće odustati.

"Naši zahtjevi su jasni – da nas puste da radimo i da živimo od svog rada. Pravilo 90 dana u 180 dana koje je propisala Europska komisija za nas je diskriminirajuće. Naši vozači ne mogu normalno živjeti i raditi. Treba se pronaći neki model koji će nam omogućiti da slobodnije radimo", rekao je Biljka.

Dodaje da se već više od godinu dana šalju apeli institucijama i Bruxellesu, no konkretnih rješenja još nema. Ipak, tvrdi da su posljednjih sati dobili naznake da se o problemu ponovno razgovara.

"Dobili smo informaciju da se u Bruxellesu počelo razgovarati o rješenju – ili da se produži rok od 90 dana ili da se pronađe poseban status za profesionalne vozače. Svi smo registrirani, imamo radne dozvole i radimo legalno", kaže Biljka.

Kao minimalno rješenje, vozači traže da im se u obračun boravka u EU ne ubraja vrijeme pauza i odmora.

"Kad bi se samo radni sati računali u tih 90 dana, a ne i pauze, mi uopće ne bismo imali problem", poručuje.

Prosvjed će, kažu, trajati dok se nešto konkretno ne promijeni.

"Do daljnjega ostajemo ovdje. Nemamo kamo. Ako sada odustanemo, od 1. travnja opet ćemo stajati – bez posla i bez mogućnosti da radimo", zaključuje Biljka.