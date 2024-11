Kako do suglasnosti susjeda za iznajmljivanje stana turistima? 'Ja budem tebi potpisao, ti meni'

U zgradi je 20 stanova, dva su apartmani. Da bi u njima i ubuduće bili turisti, a ne stanari - vlasnici će trebati pisanu suglasnost dvotrećinske većine stanara.

"S obzirom na to da se struktura stanara u centru mijenja, da mi stariji polako odlazimo, dolaze sve mlađi, a oni su svi više, kako bi rekla, za lovu. Njima će to biti u interesu - ja budem tebi potpisao, ti budeš meni. To tako ide kod nas, nažalost", kaže predstavnica suvlasnika višestambene zgrade u Zagrebu Vesna Stefanović.

Prošli vikend protiv izmjena su bili na ulici. Iako je Vlada potrebnu suglasnost smanjila s 80 na 66 posto, mali iznajmljivači još uvijek su nezadovoljni. Po njima su za najam dovoljni postojeći mehanizmi - poštivanje međuvlasničkog ugovora i kućnog reda.

"Ovakav prijedlog zakona je, ne mogu se uopće izraziti, on uvodi nemir među ljude i stvara već ionako narušene međuljudske odnose. Može se dogoditi situacija da suvlasnik da potpis jednom iznajmljivaču, a drugom ne da, samo zbog toga što nemaju dobre odnose", kaže Nataša Luketić, ispred građanske inicijative "Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Suglasnost će obavezno morati dati vlasnici stanova s kojima iznajmljivači dijele zidove, pod i plafon. A u roku od šest mjeseci Vlada će donijeti Pravilnik o kućnom redu. Novosti je još.

"Umjesto najma za radnike, kako je to bilo utvrđeno u prvom čitanju, sada smo išli na najam za više osoba, više od četiri osoba koje nisu rodbinski povezani, da je potrebno isto dvotrećinska većina", kaže ministar Branko Bačić (HDZ).

Udruga stanara traži da se suglasnost proširi i na gospodarske djelatnosti.

"Primjer osobe koja u susjednom stanu ima teretanu. I pita ona mene, a umirovljena je sutkinja jednog zagrebačkog suda, kako njezin život izgleda kada klapaju tereti, željezo, lupa, vika i tako dalje", kaže predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba Zdravko Vladanović.

"Ako je obrt tihi, pa ne smeta mi ako netko to u svom stanu radi ili nešto za to iznajmljuje. Ali ako je promenada ljudi koji će tu prolaziti danonoćno, nije baš isto. I obrti su različiti. Dal će netko imati knjigovežnicu pa budu nabijali, ili budu nešto šivali, perilice radili, nije baš isto", kaže predstavnica suvlasnika Stefanović.

Ministar i za to ima rješenje.

"Takve smo djelatnosti ograničili tako da i za njih treba prikupiti suglasnost stanara, dok za ove tihe djelatnosti, to doista ne treba", kaže ministar Bačić.

I dok će novi iznajmljivači suglasnost ostalih stanara morati tražiti od početka nove godine, oni postojeći - za to će imati rok od pet godina.