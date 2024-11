Jesu li nova pravila za iznajmljivanje 'smrt za apartmane'? Stručnjak: 'Jedni neće sigurno dobiti suglasnost'

Vlada je odlučila uvesti kategoriju domaćina u turizmu, ali i zaustaviti iznajmljivanje u zgradama ako to potpisima ne dozvoli 80 posto suvlasnika.

Kakve su reakcije za RTL Danas otkrio je Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba.

"Moram napomenuti da su zgrade namijenjene za stanovanje i to mirno stanovanje, a ne uz galamu i nemir koji se obično stvara kod ovih jednokratnih najmova i djelatnosti koje su bučne. Ako netko hoće obavljati gospodarsku djelatnost, jednokratan najam u višestambenim zgradama potrebno je prikupiti 80 posto suglasnosti suvlasničke zajednice. I još jedan je uvjet, neposrednih susjeda, prvih susjeda lijevo i desno i gore i dolje na stan koji se odnosi", kaže Vladanović.

Vladanović kaže da onaj tko iznajmljuje, mora suvlasničkoj zajednici obećati da će se djelatnost jednokratnog najma ili druge gospodarske djelatnosti odvijati na miran način i ljudi će mu dati potpise. "No, ono što Zakon nije previdio, je to što zanemaruje činjenicu da postoji naknadna kontrola one suvlasničke zajednice koji utvrdi da je vlasnik stana ili gospodarske djelatnosti iznevjerio očekivanja, prevario stanare da će biti sve mirno, a to nije, zbog toga što on živi ne znam na kojoj adresi negdje tamo u svijetu. Ono što Udruga predlaže je da se naknadno oduzme suglasnost koja je već dobivena uz prethodno upozorenje, jedno, drugo i potom treće, oduzimanje suglasnosti", kaže Vladanović.

"Znači još strože treba biti. Ako je netko lagao i prevario i obećao da će biti mirno obavljanje djelatnosti, a nije, suvlasnici oduzimaju tu suglasnost", dodaje Vladanović.

Na pitanje je li moguće skupiti tako veliki broj potpisa i je li to 'smrt za apartmane', kaže da nije.

"Ako se na ispravan i civilizirani način komunicira sa suvlasničkom zajednicom, suvlasnici će dati suglasnost, ali onim ljudima koji su došli na prevaru, onima koji su došli zgrabiti novce i žele mešetariti i došli su od tko zna kuda, ti sigurno neće dobiti suglasnost", zaključio je sugovornik.

