SPLET OKOLNOSTI / Josip je bio na dva papina sprovoda, a sada ide i na treći: 'Tamo vas nešto poveže'

Brojni Hrvati već su u Rimu, a mnogi prema njemu tek kreću. Upita je puno, potvrđuju nam to agencije koje organiziraju putovanje do Vatikana. No, Rim je prebUkiran. Ipak, za mnoge želja je prevelika