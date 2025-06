Još samo dva tjedna povoljnijih kredita, a onda se sve mijenja: Evo tko će biti na udaru

U prva tri mjeseca ove godine banke su odobrile više od 5000 novih stambenih kredita, gotovo trećinu više nego u istom razdoblju lani.

U prva tri mjeseca ove godine banke su isplatile oko 650 milijuna eura novih stambenih kredita, što je 50 posto više nego u istom razdoblju godinu prije, a prosječan iznos kredita bio je oko 123 tisuće eura. Ove brojke stručnjake ne iznenađuju s obzirom na to da će se stroži uvjeti kreditiranja početi primjenjivati za 14 dana, točnije od 1. srpnja.

Kreditni posrednik Vjeko Peretić gost je RTL-a Danas.

Podataka za drugi kvartal još nema, ali možemo li tu očekivati još veći rast s obzirom na to da će građani za dva tjedna teže moći do kredita?

Da, apsolutno očekujemo da će biti još par tisuća novih stambenih kredita isto tako i gotovinskih koje treba dodati na ovu brojku. Dakle, ako je u prvom kvartalu bilo pet tisuća novoodobrenih, u zadnjem kvartalu očekujemo još toliku brojku. To možemo vidjeti po interesu u bankama i po onim brojkama koje mi imamo trenutačno u obradi.

Koliko će za dva tjedna krediti biti skuplji? Je l' nam možete to nekako objasniti na stambenom kreditu od, recimo, 150 tisuća eura.

Stambeni kredit na 150 tisuća eura, na 20 godina, ukupno ćete platiti uz kamatnu stopu koja je bila 2,8 posto u nekakvoj akcijskoj ponudi, platit ćete ukupno 196 tisuća, a ako kasnije uzmete, dakle bez te akcijske kamatne stope, ukupna kamata će se malo povećati, odnosno 6 posto će vam biti skuplji ukupno stan kad izračunate kupoprodajnu cijenu i plaćenu kamatu.

A prema vašim podacima, koliko je zahtjeva sada na čekanju i možemo li to usporediti s godinom prije?

Godinu prije se nekako linearno razvukao taj interes i opet smo zabilježili povećani broj i kod stambenih kredita, ali pogotovo kod gotovinskih kredita koji su rasli preko 12 posto. I to je bio alarm HNB-u da potegne kočnicu, odnosno da donese uredbu o strožem načinu izračuna kreditne sposobnosti koja stupa na snagu 1. srpnja. Očekujemo da će još biti novih kredita do 1. srpnja. Sve je u obradi. Banke su pretrpane. Mi kao kreditni posjednici smo pretrpani sa zahtjevima i moram reći da je to otprilike kao ona stihija koja je bila kad su bili subvencionirani APN krediti.

Koga će ovo strože kreditiranje najviše pogoditi?

Izračunali smo da zapravo oni sa srednjim plaćama ili negdje oko srednjih plaća, da nemaju nekakvih velikih promjena i kod gotovinskih i kod stambenih kredita jer je dosad bila slična regulacija za plaće do tih iznosa. Međutim, oni koji imaju preko 1700, 1800 eura, oni što veću plaću imaju, to će zapravo moći dići proporcionalno manje kredita jer se ograničava da maksimalno možete imati, ako se govori o stambenom kreditu, da mjesečna plaća bude do 45 posto plaće, a kod gotovinskog kredita na 40 posto. I to je velika razlika. Uz tu razliku imamo još dodatnu rezalicu, a to je da više nećete moći dignuti 100 posto iznosa kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine nego maksimalno do 90 posto.

Stignu li građani sada, dakle, u ova dva tjedna realizirati povoljni kredit?

Ako se radi o gotovinskom kreditu, možda, medutim stambene kredite, neke banke već odavno ne prihvaćaju jer su pretrpane s aktualnim zahtjevima. Mislim da se ne trebaju građani žuriti i da svakako ne treba ići na horuk ako kupuju nekretninu ili ako rade nešto za cijeli život, onda to mogu napraviti polako. Javite nam se, naći ćemo svakako najbolje rješenje i uz ove uvjete koje nisu tako strašni ako se analiza vrlo kvalitetno napravi.