U zadarskom istražnom zatvoru došlo je do obračuna zatvorenika. Umalo je teško ozlijeđen član splitskog krim-miljea Josip Čubelić. Njegov odvjetnik u telefonskom razgovoru nam je potvrdio i otkrio kako je do njega došlo.

Prema tvrdnjama Čubelića, napadnut je s leđa kemijskom olovkom koju mu je drugi zatvorenik pokušao zabiti u oko.

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je zatvorenik dobio nekoliko površinskih ozljeda i ozljedu šake. Inače, Josip Čubelić zvan Čuba, prije nekoliko godina osuđen je zbog pokušaja ubojstva, a vlasnik podebljeg policijskog dosjea prošle godine bio je i propucan na splitskim Skalicama.

O stanju u hrvatskim zatvorima razgovarali smo s Jelenkom Krešom, dopredsjednikom Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske.

Kada se vratimo na slučaj iz zadarskog zatvora, čiji je to propust?

"To smo i mi saznali prije dva dana, činjenice se utvrđuju. Kad uzmemo koliko imamo pravosudnih policajaca, koliko imamo zatvorenika, takvih ekscesa i nemamo koliko bi ih moglo biti i koliko ih možemo sve pokriti."

Znači u tom zatvoru je premali broj pravosudnih policajaca?

"Definitivno. Još uvijek imamo veći deficit ljudi koji odlaze, daju otkaz, nego što nam se ljudi javljaju na natječaj. Sada je nešto malo s plaćama pokrenuto, ali treba dugo vremena da bi se stabiliziralo."

Koliko često se događaju ovakve situacije?

"To su svakodnevni obračuni među zatvorenicima. Ovdje su dva zvučna imena pa je to došlo u javnost. Inače, mislim da u zatvorima nema dana da u nekom zatvoru nema obračuna među zatvorenicima."

Amir Mafalani dobio je treću presudu Europskog suda za ljudska prava. Kako to komentirate?

"Kako bi rekli žargonski u kladionicama - 'dobar tip'. Odvjetnica gleda njegova prava, gleda kada su njegova prava povrijeđena, tuži Sudu za ljudska prava i očito je u pravo i dobiva. Zašto je to tako, zašto se to ne odredi na našem domaćem pravosuđu, ne znam. Ne bih ulazio u to."

Jeste li zadovoljni novim pravosudnim kombijima?

"Još ih nismo vidjeli. To su obećanja, a kako kaže narod - 'obećanja, luda radovanja'. Mi o tim kombijima slušamo već mjesecima, ali ne vidimo da dolaze. Samo se nadamo da neće biti kao ovi zadnji, jer su nefunkcionalni. Nažalost, pravosudni policajci se žale. Nefunkcionalni su, glomazni. Malo se pita krajnjeg korisnika što nama treba od opreme."

Zanimljivo je da su pravosudni policajci tužili državu. O čemu je riječ?

"To je jedan od apsurda. Mi smo tužili za rad na blagdane za prekovremene i tužili smo za terenski dodatak. Nažalost, pravosudna policija je ta koja mora tužiti svog poslodavca jer nam se ne isplaćuje sve što je propisano zakonom i kolektivnim ugovorom. Konkretno, sada imamo nekih 80 presuda. Samo je osnovica bila nekih 100 tisuća eura + sudski troškovi i troškovi vještačenja 150 tisuća eura. Vrtimo se cca. 250-300 tisuća eura troškova za 80 ljudi. Ne znamo zašto se ne isplaćuje plaća u cijelosti, ali nažalost, mi moramo tužiti svoje ministarstvo da bismo dobili neka prava."

Jesu li to pravomoćne presude?

"To su pravomoćne presude. Ja sam dobio pravomoćno presudu u trećem mjesecu ove godine. Dobio sam isplatu."

Zašto Vama nisu isplatili?

"Isto rad na blagdane. Prekovremeni rad."

Kako gledate dolazak novog ministra?

"Pozdravljamo svakog ministra, ali što se tiče pravosudne policije, mi nećemo moći novom ministru dati famoznih 100 dana. Gori nam pod petama, jer nas definitivno fali. Imamo sve više zatvorenika, vidimo kakva je populacija s krijumčarenjem, to su sve teži oblici kriminala. Nažalost, nemamo dovoljno ljudi, nemamo kvalitetne opreme, a o zatvorskim uvjetima i ostalom neću ni pričati. Ako se zatvorenici tuže na uvjete, možete misliti kakvi su uvjeti rada pravosudnog policajca. Mi smo u istoj zgradi, samo što mi idemo kući, a oni ostaju."

Znači li to da najavljujete nove prosvjede?

"Ne najavljujemo ništa, a najavljujemo sve. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Ministar mora preuzeti svoj resor. Nadamo se što skorijem sjedanju s njim. Tri godine čekamo Zakon o pravosudnoj policiji. Ne znam zašto treba toliko godina da se taj zakon donese, ako ima volje i želje da se taj zakon donese."