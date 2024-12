Blagdanski stol za mnoge ipak preskup. Jer tradicionalna košarica za tročlanu obitelj ovih blagdana prema izračunu Nezavisnih sindikata gotovo je 30 posto skuplja od lanjske. Ona najskuplja iznosi tako 540, a najskromnija 122 eura.

"Jesu troškovi ću veći nego lani? Svi smo mi razmišljali kako napraviti jeftiniji blagdanski ručak, ali skuplje je sve bilo", kaže Kata iz Zagreba.

"Premalo ljudi radi, sve uvozimo, nema posla", kaže Ante iz Zagreba.

No unatoč visokim troškovima života - očekuje se da će se blagdanska potrošnja u prosincu popeti na rekordnih 3,3 milijarde eura.

"Ima sve više podijeljenih računa, ide se od akcije, do akcije. Zato će rasti broj računa, sasvim sigurno i iznosi, ali zbog visokog rasta cijena. s obzirom na to da plaće i mirovine rastu s vrlo niskih osnova one ostaju preniske za dostojno življenje u Hrvatskoj", kaže Krešimir Sever.

Prema predviđanjima HNB-a u idućoj nas godini čeka nas usporavanje prosječne stope inflacije i rast BDP. Pa bi u idućoj godini BDP mogao realno porasti za 3, 3 posto, dok bi inflacija nakon ovogodišnjih četiri posto u idućoj godini mogla predviđaju - usporiti na 3,5 posto.

Očekivanja poduzetnika

"Očekujemo usporavanje rasta BDP-a kao rezultat recesije na našim glavnim izvoznim tržištima, u prvom redu to se odnosi na Njemačku. Stoga se očekuje i usporavanje stope rasta plaća, kao i manja potražnja za stranim radnicima", rekla je Irena Weber iz Udruge poslodavaca.

"Možemo očekivati recesiju u Njemačku s kojom smo vezani snažno zbog našeg izvoza i to će biti loša vijesti. Imamo 25 milijardi eura izvoza pa će se očekivati smanjene zbog recesije, ako ti turisti dođu na Jadran - možemo onda očekivati da će manje trošiti", kaže predsjednik Udruge glas poduzetnika Boris Podobnik.

S cijenama hrane građani i dalje muku muče.

"Zadnji podaci govore 2,8 posto bila je inflacija, raste cijene hrane 4,7 posto. Ono što se nama više od dvije godine događa da nam je inflacija niža od nego što je rast cijene hrane i za nas to svakako nije dobro", rekao je Sever.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca očekuju daljnje porezno rasterećenje rada. Prvenstvo se to odnosi na zadržavanje olakšica za mlade, naglasila je Weber. Iz Udruge glasa poduzetnika kažu da je teško očekivati rast plaća. "Ovaj rapidan rast plaća u javnom sektoru nastupio nakon nekoliko godina stagnacije plaća", komentirao je Podobnik.

Hrvatsku u idućoj godini osim mogućeg drugog kruga predsjedničkih - čekaju još jedni izbori - oni lokalni. A upravo lokalne jedinici do kraja veljače morati odlučiti po kojoj će stopi nekretnine i oporezivati.