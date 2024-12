Blagdanska košarica osjetno skuplja: 'Ono što smo prošle godine platili 98 eura, ove ćemo 120'

Blagdanska košarica ove godine je skuplja za gotovo 30 posto nego prošle godine. U prvih 20 dana prosinca potrošili smo 250 milijuna eura više nego u istom razdoblju 2023. godine.

Reporter Marko Šiklić razgovarao je s Krešimirom Severom, bivšim predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Najskuplja blagdanska košarica ove godine skuplja je za 30 posto, a to je ona koja bi u potpunosti odražavala duh Božica i Nove godine. To nije ono što će svi kupiti, ali je nešto što je u duhu tradicije. Netko će možda kupiti zagorskog purana za 17, 18 eura iz, a netko će odabrati onog od 6-7 eura. Jednako tako i bakalar, ima ga od 40 pa do 80 eura. Košarice su drastično poskupile, ona koja je prošle godine bila 98 eura, sada je više od 120 eura", objašnjava Sever.

Rasle su plaće i mirovine, ali rasle su i cijene.

"Statistički jest sve raslo, politika nas uvjerava da je raslo više od stope inflacije, na drugoj strani najveći dio građana pogađa ono na što najviše trošimo, a to su hrana i stanovanje. Hrana poskupljuje dvostruko više od stope inflacije. To nas najviše udara", zaključio je Sever.

