Ovaj mali uređaj mogao bi vas spasiti od kazni u prometu. Izumio ga je Šibenčanin, evo kako radi

Na cestama je sve više policijskih kamera koje registriraju prekoračenje brzine, ali i onih gradskih koje nemilosrdno bilježe nedozvoljeno parkiranje ili zadržavanje na mjestu koje nije predviđeno za to. Mnoge je vozače to udarilo po džepu, pa inovativni uređaj mladog Šibenčanina, koji upozorava na različite prometne prekršaje, mnogima će biti i više nego dobrodošao.

Prekoračenje brzine budnom oku policijskih kamera ne promiče, a onda stižu visoke kazne.

"Do sada sam više puta platio kazne za brzine, bilo da me kamera uhvatila ili da me zaustavila policija. Nastojim voziti primjereno, međutim, nekad se zanesete, mislite na nešto drugo i nesvjesno dovedete u prekršaj", kaže Šibenčanin Goran Grgurić, a slaže se i njegov sugrađanin Milorad Kasper Mišković koji je često na cesti i s automobilom i s motociklom: "Ja sam do sad naplaćao globa i plaćat ću ih još siguran sam. Iako danas na mobitelima imamo aplikacije gdje možemo automatski prepoznati gdje je kamera".

Od ideje do izuma

Za razliku od aplikacija, koje najavljuju da se približavamo radaru ili kameri za nadzor brzine, ali ih treba ažurirati ili se znaju ugasiti u pozadini rada mobitela, inovativni uređaj koji je osmislio Šibenčanin Denis Periša nije softverski nego hardverski i spaja se na satelit. Za uređaj inovatora, kojemu ovo nije prva praktična inovacija, čuli su i Goran i Milorad i pozdravljaju ga.

"U principu je i napravljen da zamijeni mobitel i aplikacije. Znači, on na sebi ima lampice koje se pale postepeno kako se približavate kameri. Njega ne treba ažurirati, on se ažurira sam. Već ima automatsku bazu podataka", kaže Periša koji je od samog početka sve na uređaju osmislio i izradio sam.

Mali uređaj, koji s lako smjesti u automobil, imali smo prilike isprobati. Svjetlosno, ali zvučno i upozorenje događa se na 400, 300, 200, 100 i 50 metara od kamere za nadzor brzine.

Kako funkcionira?

Registrira i upozorava također na zadržavanje ili parkiranje na nedozvoljenim mjestima, ali i brzinu na cijeloj ruti putovanja. Sve se to može i naknadno pogledati i osvijestiti koliko brzo vozimo i kada ne strahujemo od kamera i kazni.

"I parentalno služi ako će roditelj dati svom djetetu, adolescentu, svoj auto da vozi da može namjestiti koja mu je brzina da ga upozori, ali može i kasnije vidjeti koliko je on vozio i kuda se kretao", dodaje Periša i napominje da uređaj nije namijenjen samo izbjegavanju kazni nego i osvještavanju samokontrole za volanom.

Uređaj je još uvijek u eksperimentalnoj fazi, a kad bude spreman za tržište, mladi inovator procjenjuje da će stajati od 60 do 100 eura. S obzirom na to da je najniža kazna za prekoračenje brzine 60 eura, mnogima bi se moga isplatiti.

