Izgorjela kultna dvorana za vjenčanja, mještani u šoku: 'Bilo je jako gadno, nimalo ugodno za gledati'

U požaru u Kutjevu izgorjela je najveća dvorana za vjenčanja i svečanosti u požeškom kraju. Vatrogasci su se nekoliko sati borili s vatrenom stihijom te spasili zgradu i prostorije u prizemlju, no dvorana površine 1000 četvornih metara i kapaciteta 800 osoba je uništena.

Dim koji se jutros širio iz dvorane za svečanosti u Kutjevu šokirao je susjede.

"Dim je bio prvo veliki dim, onda je tamo na sredini počeo plamen gorjeti", kaže Ivan Japundžić.

"Puno dima, zagušljivo, ne može se disati", kaže Josip Čavar.

"Bilo je jako gadno, nimalo ugodno za gledati, gusti crni dim, vatrogasci su došli, pet-šest auta, bilo je gadno", kaže Marija Japundžić.

Na požarištu pucala stakla

Požar je gasilo tridesetak vatrogasaca sa sedam vozila, a intervencija je bila vrlo zahtjevna.

"Najviše je problem bio dim jer prostor je jako zatvoren i nismo imali odmah uvid gdje je žarište", kaže Đuro Sarajlić, vatrogasac DVD Kutjevo.

"Dosta je bilo zahtjevno, ušli smo preko ljestvi smo se popeli na ovu terasu gore, da bi otvorili prozor, da bi se uopće to malo počelo razdimiti", kaže Tomislav Ašenbrener, zapovjednik DVD Kutjevo.

"Kompletno zadimljenje, ne vidi se što kažu prst pred nosom, išli smo dio po dio, došli smo do žarišta požara koji je bio u kuhinji, točan uzrok ne znamo, ondje je bilo dosta otvorenog plamena", kaže Marko Ašenbrener, zapovjednik Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije.

Zbog visoke temperature na požarištu pucala su i stakla na prozorima dvorane, a borbu vatrogasaca s vatrom i dimom nije bilo lako ni gledati.

'Sve je uništeno'

"Izgledalo je tako da je bilo jako puno dima kad sam se probudila, vidjela sam s prozora vatrogasce i dim, izgledalo je strašno", kaže Zorica Krmar Šajnović.

Strašan prizor Zoričina je kćerkica doživjela na svoj način.

"Mislila sam da je onako u krov udario grom", kaže mala Helena.

Strašno izgledaju i prizori svečane dvorane, odnosno onoga što je od nje ostalo. Gašenje požara trajalo je nekoliko sati, a vatrogasci su uspjeli spasiti zgradu i prostorije u prizemlju.

"Požar je na svu sreću uspješno ugašen bez nekakvih ozljeđivanja ljudi, nažalost štete ima", kaže Marko Ašenbrener.

Jer dvorana za svečanosti površine 1000 četvornih metara i kapaciteta 800 mjesta je uništena.

"Tu ima 800 stolica, stolova, dekoracija, bešteka, tanjura, sve je uništeno", kaže Josip Čavar.

Policijski očevid trebao bi utvrditi uzrok požara, a u ovoj tužnoj priči jedino je dobro da izgorena svečana dvorana već neko vrijeme nije radila pa požar nije upropastio i isplanirane svečanosti Kutjevčana i žitelja požeškog kraja.