U samo desetak minuta, 11 metara dugi gliser Nacionalnog parka Kornati na kojemu je bilo petero ljudi, zapalio se i potonuo nadomak Kornatskog arhipelaga. Posadu je pokušala ugasiti vatru, ali nisu uspjeli, pa su ih u dramatičnom gašenju spasili kolege s drugog broda.

Nadzorni brod Nacionalnog parka Kornati zapalio se u plovidbi prema Kornatskom arhipelagu dok su na njemu bila trojica članova posade koji su išli na redovnu sedmodnevnu smjenu, a s njima i dvije osobe koje su trebale obaviti radove na objektu Parka.

Problem je krenuo iz strojarnice. "Što se, kako dogodilo, to je sada teško utvrditi. Srećom su i naši drugi nadzorni brodovi bili u blizini, tako da su se u trenutku kada se požar opet razbuktao, ljudi na brodu i posada prekrcali u druge brodove", kaže Šime Ježina, v.d. ravnatelja NP Kornati i dodaje kako su im kolege s drugog njihovog gumenjaka prvi došli jer su bili na nekoliko minuta vožnje udaljeni od njih.

Članovi posade, još uvijek uznemireni, pred kameru nisu željeli. Brod im se zapalio negdje na polovici puta od mjesta Murter, pa do kornatskog otoka Opata ili na polovici Murterskog mora, negdje 3,5 – 4 milje od kopna. Posada je pokušala ugasiti vatru s aparatima za gašenje, ali nisu uspjeli. Sedmorica vatrogasaca iz Tisnog im je sa svojim pumpama došla u pomoć drugim brodom Nacionalnog parka, ali za brzi brod je već bilo kasno.

"Dobili smo dojavu da je plinska boca u brodu. Već je došlo do razbuktale faze, nije baš da bi se moglo ugasiti kako treba. Imali smo nekih poteškoća pri gašenju, malo s aparatima, malo s pumpom, međutim brod je već sagorio do samog korita i on se jednostavno potopio", pojašnjava Tome Belakušić, zapovjednik DVD Tisno, čija ekipa se hitno pokupila s vježbe u Tisnome koju su održavali s djecom i pohitali put Murtera.

U brodu Parka bilo je oko 200 litara nafte. "Naša procjena je da je gorivo izgorjelo u požaru. Goriva hvala Bogu, nije bilo puno i potonućem broda smatramo da nema ekološke štete", kaže Šime Ježina, a njegov prezimenjak, Milan Ježina, lučki kapetan Lučke kapetanije Šibenik Ispostave Tisno, zaključuje: "Vađenje broda je moguće, ali to bi koštalo puno. Tu će odluku na temelju neke istrage donijeti Kapetanija. Na osnovu našeg rješenja se to vadi i po našoj procjeni. To je dubina cca. 80 metara, brod je dosta sagorio, tako da ćemo o tome odlučiti kasnije."

Voditelj broda bio je negativan na alkotestu Lučke kapetanije, a okolnosti nastanka požara se i dalje istražuju.