Nakon potonuća broda iz flote Javne ustanove Nacionalni park Kornati, do čega je došlo u srijedu ujutro četiri do pet nautičkih milja do ulaza u Nacionalni park, ne bi trebalo biti ekološke štete, izjavio je ravnatelj JU NP Kornati Šime Ježina.

"Brodski tank nije bio pun, a gorivo je izgorjelo u požaru", rekao je Ježina, dodajući da će se točan uzrok požara na brodu koji je, kako kaže, imao sve potrebne ateste, znati nakon očevida.

Do požara na brodu Nacionalnog parka je došlo tijekom redovite ophodnje. U tom su se trenutku na brodu nalazila tri djelatnika Nacionalnog parka Kornati koji su pokušali ugasiti požar.

"U jednom su trenutku i uspjeli, ali se vatra ponovno brzo rasplamsala. Kako je to bilo u vrijeme smjene radnika, u blizini je bio naš drugi brod pa su djelatnici spašeni", prepričava Ježina.

Do požara i potonuća je došlo na pučini, odnosno na sredini Murterskog mora, nekoliko nautičkih milja od ulaza u Park sa strane otoka Opata.

Vrlo brzo nakon dojave o požaru na brodu na intervenciju su upućeni vatrogasci iz Murtera i Tisnog kojima je do mjesta nesreće trebalo pola sata budući da se brod nalazio na pučini.

"Da je brod bio negdje bliže, vjerojatno bismo uspjeli ugasiti požar", smatra Ježina.

"Najvažnije je da su ljudi spašeni i da, prema prvim procjenama, ne bi trebalo biti ekološke štete. Šteta na brodu je apsolutna, a hoće li se izvlačiti s morskog dna, o tome će odlučiti Lučka kapetanija", govori Ježina.

Potonuli brod je iz 2000. godine, a Ježina tvrdi kako u floti imaju i starijih brodova no da starost ne bi trebala biti problem jer se brodovi redovito održavaju i servisiraju.

