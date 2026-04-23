Zabrinjavajući fenomen u Hrvatskoj, a šefica HUP-a tvrdi: 'Upozoravali smo na ovo'

Za poslodavce podaci o niskoj zaposlenosti i nezaposlenosti izrazito su zabrinjavajući. RTL Danas razgovarao je sa šeficom Hrvastke udruge poslodavaca Irenom Weber o fenomenu na hrvatskom tržištu.

Kako u Hrvatskoj udruzi poslodavaca gledate na ovaj pad?

"Hrvatska udruga poslodavaca već duži period upozorava upravo na rastuće pritiske na konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Upozoravali smo i na snažan rast troška rada. Upozoravali smo i na rast troškova energenata koji je praktički za velike poslodavce na tržišnoj razini. Dakle, mi već kontinuirano plaćamo 18 posto veću prosječnu cijenu električne energije od prosjeka europskog gospodarstva. Dakle, rast cijena rada, rast troškova energenata uz sve ostale povezane troškove dodatno je potkopao konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Na žalost, kao rezultat ovoga vidimo pad zaposlenosti u 18 od 20 sektora koje prati DZS."

Koliko su ovi podaci zabrinjavajući?

"Ovi podaci sigurno su poziv na oprez i sigurno proizvode jednu razinu zabrinutosti, osobito kad stavimo u kontekst činjenicu da u 18 sektora od 20 praćenih vidimo pad zaposlenosti, čak i u ICT od 1,3 posto, dok recimo, u javnom i državnom sektoru i dalje vidimo rast zaposlenosti od 3%. Dakle, to je korak apsolutno u pogrešnom smjeru. Umjesto da smanjujemo broj zaposlenih u javnoj i državnoj upravi, mi idemo u suprotno smjeru, povećavamo za tri posto, dok u privatnom sektoru, osobito u prerađivačkoj industriji, vidimo pad zaposlenih. Isto tako vidimo pad zaposlenosti od 3% u sektoru turizma, ugostiteljstva, prometa, logistike. Dakle, sigurno je ovo poziv na promjenu smjera. Kao što sam rekla i smanjenje poreznog opterećenja na rad iskoristiti mogućnosti koje nam daje Europska komisija, a to je za smanjenje troška električne energije za velike potrošače."

Koji su mogući uzroci najvećeg pada u spomenutim djelatnostima.

"Recimo, u prerađivačkoj industriji vidjeli smo i zatvaranje poduzeća koji naprosto nisu mogli pratiti ovakav snažan rast troška rada i trošak energenata. Osobito je to bilo vidljivo u metalskoj industriji i u industriji tekstila te u drvnoj industriji. Sve su te djelatnosti snažno pogođene. U sektoru hrane i poljoprivrede sigurno, kao što sam rekla, uzroci su i ekstremno snažan rast troška rada, rast troškova energenata, ali isto tako i neselektivno ograničenje cijena hrane i poljoprivrednih proizvoda, što naše kompanije naprosto nisu dovoljno konkurentne da to mogu pratiti."