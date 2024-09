Ivana Kekin u velikom intervjuu o kandidaturi i planovima uvjerena: 'Ući ću u drugi krug'

Ivana Kekin službeno je odabrana za kandidatkinju stranke Možemo! na predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, koji bi se trebali održati u prosincu, priopćeno je u ponedjeljak navečer iz stranke. Razgovarali smo s njom o kandidaturi.

Kako to da ste se uopće odlučili ući u predsjedničku utrku?

Nedostaje nam kandidata zelene ljevice u predsjedničkoj utrci, odnosno kandidatkinja. Znate da je Možemo! treća stranka u državi i u tom smislu mislim da je bilo i vrijeme da imamo svoju kandidatkinju. Moj fokus će biti da predsjednica treba početi govoriti o ustavnim vrijednostima socijalne države, što Hrvatska jest. Hrvatskoj piše u Ustavu da je socijalna država jednakih građana, da je država koja bi se trebala voditi javnim interesom, a mi vidimo da u Hrvatskoj imamo krizu javnog interesa.

Što tu može predsjednik?

Predsjednik može o tome govoriti i ja bih rekla da su dosadašnji predsjednici i predsjednica propustili o tome govoriti i da su se koncentrirali na jedan uski, malo moćniji dio njihovih ovlasti, dok su propustili govoriti upravo o tome kako ćemo zaustaviti nejednakosti među građanima, kako zaustaviti čerupanje javnog dobra, zanemarivanje javnog interesa.

Ja mislim da je institucija predsjednice dovoljno vidljiva, dovoljno snažna i da ima alat. Dakle, ona može sazivati Sabor, može sazivati Vladu, može davati zakone na propitivanje ustavnosti ako smatra da su protuustavni. Također, ima obavezu da te teme diže na najvišu političku razinu i da o njima progovara.

Predsjednik nema ovlasti zaista mijenjati stvari.

Ali, zar ne mislite da je važno da imamo javnu diskusiju možda o tome, a ne o helikopterima, da imamo javnu diskusiju o tome zašto nam propada javno zdravstvo, zašto nam se čupaju izvori rijeka i pomorsko dobro? Zašto nam se žene ubijaju, a institucije štite nasilnike umjesto da štite žene, žrtve nasilja. Ja mislim da trebamo o tome imati javnu diskusiju na najvišoj političkoj razini i da ta javna diskusija treba zamijeniti onu o helikopterima.

U tom slučaju zapravo ostaje tvrda kohabitacija između vas, dobijete li izbore i Vlade?

To će najviše ovisiti o premijeru Plenkoviću. Mislim da sam sasvim jasna i transparentna oko toga kakva predsjednica mislim biti. Mislim biti predsjednica svih onih građana, a takvih je sasvim sigurno većina u ovoj zemlji, koji žele socijalnu državu jednakih građana i koji žele da se zajednički resursi troše za sve. Ja ću o tome pregovarati, a na premijeru Plenkoviću je hoće li moći ući u taj dijalog.

Ono što je u ovlastima predsjednika je vojska. Treba li nam obavezni vojni rok i treba li se vojska naoružavati?

Obavezni vojni rok nam ne treba. Vidjeli smo kako je to zadnji put završilo. Imali smo hrpetinu slabo i nemotiviranih mladića. Mi imamo ograničene resurse, to znamo. Evo, neki dan nam je premijer rekao da su toliko ograničeni da ne možemo ulagati u Jadroliniju jer smo kupili avione, pa nam pogibaju mornari pod rampama.

Ograničene resurse koje imamo treba uložiti u profesionalnu vojsku i u dobrovoljni vojni rok, tako da svi oni koji imaju afiniteta, koji se žele time baviti i koji su za to dobri, da budu adekvatno nagrađeni i da ta služba bude dovoljno cijenjena.

Vaš stav prema BiH?

Činjenica je da je Hrvatska, prema trenutnom izbornom zakonu, u nepovoljnom demokratskom položaju, ali je isto tako činjenica da se Daytonski sporazum treba modernizirati, da on više ne odgovara u potpunosti potrebama moderne države kakva BiH želi biti i kakva kao takva želi ući u Europsku uniju, u čemu ju mi svesrdno podržavamo jer mislimo da je nama u interesu da cijela regija uđe u Europsku uniju.

Hoćete li imati problem uskladiti s Vladom vanjskopolitičke teme? Već sada znamo da je vaš stav da Hrvatska treba priznati Palestinu, što Vlada odbija.

To će biti jedna od prvih stvari na kojoj ću inzistirati. Osobno sam pitala premijera o tome, on je na aktualcu govorio da je to simbolički čin. Ja se slažem da je to u ovom trenutku simbolički čin, ali kada gledamo kakva je situacija na Bliskom istoku, sasvim je jasno da je sada svaki simbolički čin važan.

A kako bismo krenuli i ostvarili uvjete uopće da se krene prema miru i prema rješenju toj regiji, mogu garantirati da ću na tome inzistirati. Jedan od prvih poteza je inicijativa za priznanje Palestine, a drugo je pitanje vojnog roka - toga da prestanemo s ovom PR kampanjom obveznog vojnog roka od osam tjedana gdje ćemo trošiti hrpetinu resursa na mladiće.

U prvi se plan moraju gurnuti pitanja koja muče građane - kako koristimo instituciju ove zemlje i kako upravljamo zajedničkim resursima, javnim uslugama i javnom infrastrukturom. To su prva pitanja.

Predsjednik ima mogućnost pomilovanja, hoćete li to koristiti?

Ne mogu u ovom trenutku vidjeti kako bih to točno koristila. Mislim da to nije ključno pitanje u ovoj kampanji.

Ako ne uđete u drugi krug, a uđe predsjednik Milanović, hoće li imati vašu podršku?

Ući ću u drugi krug.

A ako ne uđete?

Svakako ću ući u drugi krug kao kandidat ljevice.

