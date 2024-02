Ivan Turudić u Saboru je izglasan za novog glavnog državnog odvjetnika. Ni glasanje nije prošlo bez oštre rasprave u kojoj se opet nisu birale riječi. Frcale su opomene, ali i teške optužbe na račun vladajućih i samog Turudića.

Ekskluzivno s novim državnim odvjetnikom razgovarala je Ivana Ivanda Rožić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve ste preživjeli i postali glavni državni odvjetnik, kako se osjećate nakon svega?

"Fantastično se osjećam, bilo je naporno. Imam svoj cilj i očekivao sam da će biti takvih prizemnih napada. Napada se i moja obitelj i djeca. Govori se da je moj sin hodao s kćeri ratnog zločinca. To ne piše na opskurnim portalima nego u etabliranim medijima. I niz drugih gadosti. Što se mene napada, bilo je očekivano. Naravno da je ispod pojasa, ali je bilo očekivano"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nacionalna katastrofa, lažov, vucibatina, sve je to Vama rekao predsjednik Milanović koji Vas je usporedio s prostitutkama.

"On je naša sramota, sramota cijele hrvatske države. Koji je sadržaj njegovih izjava, što se u njima ima za čuti osim uvrede i pljuvačine najniže vrste. Stariji se sjećamo tjednika s početka 90-ih godina. To je jezik opskurnog medija i mulja. Jezik koji truje Hrvatsku i mlade, sve u Hrvatskoj. Više nema sablazni kad notorni Milanović izađe s takvim riječima. Ne bojim ga se nimalo, ne poštujem ga. Ako mu to čini zadovoljstvo, neka. Kod njega je problem što svaki put želi nadmašiti sebe. Doći će do granice implozije, implodirat će u svom zlu i bijesu. A kad se pomiješa bijes i strah to je vrlo opasna i toksična kombinacija"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislite li da nakon svega što se dogodilo da Vam ljudi vjeruju?

"Vjeruje mi puno ljudi. Dobivam dnevno potvrde toga da mi vjeruju. Pogledajte pažljivo što je pitala zastupnica Benčić, ipak je vrsna pravnica i što sam joj odgovorio. Na saborskom Odboru sam rekao cijelu istinu. Mislite li da sam dužan Benčić i Orešković govoriti o sadržaju privatnih SMS-ova. Zašto ona ne iznese svoj mobitel i svoje privatne SMS-ove"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je mobitel oduzet u kaznenom postupku protiv Josipe Rimac?

"U kojem kaznenom postupku? U kojem je to spisu? Kako znate da su ti spisi autentični, da u njima stoje ti transkripti? Kako ne bih sumnjao da su autentične. Navodno ih postoji 300 tisuća. Ako ih je netko sposoban i spreman bez kritičkog sagledavanja poslati u javnost. To su fotošopovi… Brišem poruke, nisam pojma imao da je toliko poruka"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Vas premijer pitao da mu objasnite te poruke?

"Razgovarali smo o tome. Nisam poricao da sam razgovarao s Josipom Pleslić, ex Rimac. Svih poruka se naravno nisam mogao sjetiti. Rekao sam kako smatram da u njima nema ništa kompromitirajuće. Nevjerojatni su zaključci koje donosi jedan dnevni list. Pleslić govori Milijanu Brkiću: Bio je Turudić kod mene i rekao je da nema nikakvog uhićenja. Brkić odgovara: Mislim da ovi u Bosni muljaju. Ona kaže: Okej, treba biti oprezan. Nakon toga tračerski dnevnik navodi da Josipa Rimac govori da sam joj rekao da neće biti uhićena. Kako bih ja to znao?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niste bili reducirani u izričaju?

"On misli da sam bio reduciran kad sam davao izjave. Zašto bih govorio o svojoj privatnosti. Mislim da to niti jedan postulat javnog interesa ne zahtijeva"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Vas iznenadila informacija da Vas je Pleslić ex Rimac htjela 'utopiti'?

"Ne znam je li to istina, imamo dvije oprečne informacije. Jedna je da je USKOK tražio Josipu Rimac da me lažno tereti, ona to nije htjela. Ona je to demantirala. Mene nema radi čega utopiti. Nemam nikakav odnos s njom gdje bi govorili o nekakvim pogodovanjima. Protiv nje je podignuta optužnica na Županijskom sudu u Zagrebu. To je notorna stvar"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

USKOK kaže da ima pismeni izvještaj o svemu? Hoćete li to istražiti?

"Neće mi to sigurno biti prvi korak. Sigurno ima važnijih stvari kojima ću se baviti. S njom se nisam čuo godinama, u vrijeme kada je bila na Županijskom sudu ona nije bila ni pod kojim postupkom"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je Zoran Milanović imao izvanrednu konferenciju i rekao podatke iz SOA-e da Vas je Zoran Mamić vozio navečer. Nikad niste objasnili što ste pričali s njim?

"To je bilo oko 21 sat, ljetno doba. Došao je pred moju kuću, to je osvijetljeno mjesto, nije nikakav konspirativni susret bio. Tražio je da se nađemo, nisam takav čovjek da sam mogao reći neću, ali je došlo vrijeme kada sam mu to rekao. Kad je njegova pravna pozicija postala drugačija rekao sam da bi bilo dobro da se ne viđamo. Zadnji put je bio na sprovodu moje majke u Virovitici 2016. godine. Ja bih kasnije došao na utakmicu reprezentacije, on bi bio tamo. Ali, tamo je bilo još 10 sudaca osim mene. U istoj loži je kao Mamić bio je i predsjednik Visokog suda pa nikom ništa"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer i vladajuća koalicija složno stoje iza Vas. Osjećate li se dužni njima?

"Ne, glavni državni odvjetnik se istog trenutka mora emancipirati od političke struje koja ga je izabrala. Postupao bih jednako i prema ministru iz Plenkovićeve Vlade ili neki saborski zastupnik ili predsjednik neke oporbene stranke. To sam i dokazao, siguran sam, prethodnim odlukama. Morate znati da je na Županijskom sudu u Zagrebu kad sam bio predsjednik suđen Ivo Sanader za kojeg Vesna Škare Ožbolt govori da je govorio da sam loš dečko. Suđen je u mom mandatu, suđen je i HDZ. Protiv Josipe Pleslić je podignuta optužnica. Niz je ljudi kojima nije u interesu da budem na čelu. Ima ljudi kojima neće biti dobro, koji se boje da im neće biti dobro. Sigurno im nije drago da sam na čelu DORH-a. Tko je pustio? Tu je krug potencijalnih ljudi koji puštaju sužen. Četiri su grupe, jedna policija, druga USKOK, treća sud, a četvrto branitelji"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer je rekao da se ne treba petljati u nadležnost Vlade i Sabora. Hoćete li ga poslušati?

"DORH se ne smije petljati u političke procese, ne smije biti politički arbitrat u DORH-u ne smiju djelovati niti raditi politički aktivisti. Na početku kandidature sam rekao da neću nikome pakirati niti ću ikoga protežirati. Trebaju se političari istraživati kao i svi ljudi"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba li se predsjednik Milanović bojati Vas?

"Ne znam, ali svojim ponašanjem pokazuje da zna više od mene. Pokazuje izrazitu konfuziju i strah. Neću govoriti o činjenicama nego dojmu koji ostavlja. Uvjeren sam da se nečega boji. Neću se nikome osvećivati, radit ću po zakonu, biti samostalan i neovisan. Trudit ću se za razliku od ovih koji me napadaju i kritiziraju - meni je važno da stvari budu bolje, njima da budu gore. To je temeljna razlika koja je među nama. Milanoviću odgovara da stvari budu što gore, on se ne bori za dobrobit"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gdje ste sutra, odlazite u državno odvjetništvo ili Visoki kazneni sud?

"Na sud, nisam tražio razrješenje. Mandat gospođe Hrvoj-Šipek traje do svibnja ove godine, nisam se čuo s njom, ali planiram. Neće se dogoditi što i meni kad nisam imenovan sucem Visokog kaznenog suda. Predsjednik mi je tada dao rok da se iselim do 8 idućeg dana, odluku sam dobio u 16 sati. S njom imamo korektan profesionalan odnos. Ona će odlučiti hoće li ostati do svibnja, nitko je neće tjerati"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Visokom kaznenom sudu se odlučuje o SMS-ovima Rimac i Žalac u kojima se spominje AP.

"Danas sam čuo da se nalazi ovdje. Stoji li mjesecima? Ne znam. Ne mogu reći je li zakonit spis, ne mogu prejudicirati odluku sudskog vijeća"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U slučaju Dragana Kovačevića se spominjete kao svjedok. Bit će situacija u kojima ćete morati svjedočiti protiv kuće kojoj ste na čelu?

"Bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić je svjedočio u nekim postupcima. Zašto to ne bi bilo normalno? Svaki čovjek je dužan svjedočiti. Protiv Kovačevića je podignuta optužnica, stvari idu svojim putem. Bit ću svjedok, već sam i bio. USKOK me pozvao u Vlašku ulicu da svjedočim. Dao sam iskaz"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ćete se postaviti u slučaju Mamića? Što ako Zdravko kaže da želi nagodbu?

"Želi se nagoditi i vratiti u Hrvatsku i otići u zatvor? Možda želi. Šalio sam se, ali cijela politika i donošenja presuda na temelju sporazuma je pomalo nepravedna. Hrvatska je jedina zemlja u Europi gdje sud ne može odbiti sporazum koje stranke sklope. Često stradaju nevini ljudi. Tp ke stvar koju mora napraviti zakonodavac. Umjetno se postižu sporazumi… Do sporazuma dođe nakon 10 godina suđenja, to je sramota"

Jeste li svjesni da će sad mjesecima svi pričati Radosti, lipa, da će se svaka odluka motriti?

"Živimo u demokratskom svijetu, na to ne mogu utjecati. Neka odluke budu pod povećalom. Spreman sam na to"

Smjena ako pobijedi oporba?

"To govori Peđa Grbin, pravnik. To je govor revolucionara iz 1918. godine. To ne zaslužuje komentar nego komentira samo sebe. U Zakonu kao razlog smjene ne postoji ni članak ni stavak koji kaže: Ako je tako volja Peđe Grbina"