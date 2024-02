Zastupnica Karolina Vidović Krišto (Odlučnost i pravednost) pozvala je u utorak zastupnike vladajuće većine da otkažu poslušnost svojim stranačkim šefovima i ne dignu ruku za izbor Ivana Turudića na čelo DORH-a jer smatra da bi time Hrvatska bila izvrgnuta sramoti.

"Pozivam zastupnike vladajuće većine da otkažu poslušnost svojim stranačkim šefovima i stave se na stranu zakona i svojega naroda, jer vaša djeca i vaš narod vam neće oprostiti sudjelovanje u ovoj sramoti i šteti koja će nastati imenovanjem Turudića. Hrvatska se voli radom i poštenjem, a ne parolama, zlouporabama i lažima'', rekla je Vidović Krišto na konferenciji za novinare u Saboru.

Vidović Krišto smatra da je sudac Turudić u potpunosti kompromitiran nakon svega što je o njemu objavljeno, stoga mu više nije mjesto ni u sustavu pravosuđa, dodala je.

'Ovo je loš mafijaški film'

''U uređenim državama sudac se miče iz sustava ako se druži s odvjetnikom osumnjičenika, a kamoli s osumnjičenicima osobno. Hrvatska ima na tisuće profesionalnih i moralnih pravnika koji mogu zamijeniti sadašnje dubiozne pravosudne strukture'', naglasila je.

Ustvrdila je kako objavljene poruke između Ivana Turudića i Josipe Rimac potvrđuju da se većina sudaca imenuje na temelju trgovine i ucjena te da Hrvatskom upravljaju korumpirane i ucijenjene osobe.

"Ovo što hrvatska javnost gleda ovih dana je loš mafijaški film. Dvije strane optužuju jedna drugu, ali s argumentima koji dokazuju da su obje jednako krive. Sada Josipa Rimac optužuje Uskok da je od nje tražio da krivo svjedoči. Zašto nije tada podnijela kaznenu prijavu, zašto je do sada šutjela?", pitala je Vidović Krišto.

Uputila je apel i akademskoj zajednici da digne glas protiv korupcije i bezakonja.

''Dužni ste dignuti svoj glas protiv nepravde i privatizacije državnih institucija u korist ogrezlih i lopovskih struktura. Dužni ste dignuti glas za dostojanstven život hrvatskih građana'', poručila je.

'Kako je javni interes proglašen perverzijom?'

S druge strane, saborski zastupnik Socijaldemokrata Davorko Vidović ocijenio je u utorak vrlo opasnom izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je objavu poruka između Ivana Turudića i Josipe Pleslić (Rimac) nazvao 'političkim voajerizmom'.

"Postavlja se pitanje, nakon jučerašnje izjave, kako je legitiman javni interes proglašen perverzijom, da se ono što je bitno za normalno funkcioniranje jedne države proglasi političkim voajerizmom", kazao je Vidović na konferenciji za novinare u Saboru.

"Iza toga stoji vrlo opasan zahtjev da se ne propitkuju odluke, da se ne razmišlja nego da se sluša, da se ne sumnja nego da se vjeruje, da postoje neki koji su neporočni, koji su nepogrešivi i s druge strane oni koji se takvom političkom diskursu ne povijaju da su opaki, zavidni, prljavi", ocijenio je Vidović poručivši da Socijaldemokrati nikada neće pristati na takvu praksu.

Kada je pak riječ o dostojanstvu i privatnosti osoba čije su poruke objavljene, Vidović smatra da oni nisu narušeni.

"Prvi bih branio Turudića i Plenkovića, pa čak i notornog zločinca, ako bi mu se narušavalo dostojanstvo, privatnost, objavljivali se transkripti razgovora s djecom, ženom, prijateljima, ali to u ovom slučaju to nije učinjeno i to je pokušaj da se skrene pozornost nečega što očigledno jest javni interes", istaknuo je.

Vidović nije želio špekulirati tko je informacije i s kojim motivom pustio u javnost, je li to netko iz DORH-a, HDZ-a ili predsjednik RH Zoran Milanović, naglasivši kako je to u ovom trenutku manje važno.

"Dobili smo puno jasniji uvid u moralni, politički pa i pravosudni profil kandidata za glavnog državnog odvjetnika i to jest javni interes te dokazuje opasnost izmjena Kaznenog zakona koji je u proceduri", rekao je.

Osvrnuo se i na opetovanje premijera Plenkovića da je procedura izbora kandidata za glavnog državnog odvjetnika provedena na demokratskiji način nego prije. Kaže, upravo iza tog demokratskog legitimiranja odluka, postupaka i imenovanja stoji 'perfidni pokušaj prisvajanja države od strane jedne partije'.

Betonizacija HDZ-ovih kadrova

Upozorio je pritom na imenovanja ravnatelja uprava u raznim ministarstvima par mjeseci prije izbora. "Kažu sve je po zakonu ali zapravo iza toga stoji perfidna način da se instaliraju svoji kadrovi, ja bih rekao da se radi o betonizaciji HDZ-ovih kadrova i čuvanja mjesta za trenutak kada se može ostati bez vlasti", rekao je Vidović.

Imamo na djelu porobljavanje države, izbor Turudića nije eksces, to nije nedemokratski sporadični otklon, nego je ovakav način izbora ovakvih ljudi sistematska sustavna greška ove zemlje, poručio je zastupnik Socijaldemokrata i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović.

