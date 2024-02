Sabor je u srijedu sa 78 glasova za izglasao Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika koji će na toj funkciji zamijeniti Zlatu Hrvoj Šipek. Glasovanju je prethodila velika rasprava u Saboru u kojoj su mnogi zastupnici oporbe istaknuli kako Turudić, zbog svega što je o njemu zadnjih dana izašlo u javnost, ne bi trebao doći na čelo DORH-a, a nakon njegova izglasavanja nižu se burne reakcije.

Nakon glasovanja predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je da je time zabijen posljednji čavao u lijes hrvatskog pravosuđa, a dio zastupnika je nakon održane "minute šutnje" napustio sabornicu.

Oporba nezadovoljna, najavili: 'Turudić i Plenković će dobiti nogu u gu*icu'

Oporba se okupila na stepenicama ispred Sabora i poručila da će tražiti njegovo raspuštanje. Smatraju da kao oporba trebaju preuzeti odgovornost te ponuditi alternativu Hrvatskoj koja tone, a Grbin najavio da će Turudić dobiti "nogu u gu*icu".

"Rubikon je prijeđen, ali pale su i maske. Od zastupnika HDZ-a smo čuli koji je razlog za izbor Turudića, a to je da bi se njihovi politički oponenti hapsili. Nije dovoljno da smo za glavnog državnog odvjetnika dobili čovjeka koji laže, koji se družio s krimi miljeom, nego smo od kriminalne organizacije čuli da će nas hapsiti. Nakon što Turudić postane državni odvjetnik, dobio je nalog od onih čiji je dečko", upozorio je Grbin ističući da oporba neće stati na ovome.

"Nastavit ćemo s akcijama i dalje jer ova priča danas nije gotova, tek je počela. A nakon izbora jedna od prvih stvari turudić će doboiti nogu u gu*icu, kao i Plenković. To treba ovoj zemlji", dodao je.

Krešo Beljak obrušio se na premijera Plenkovića govoreći da je današnjim glasovanjem cijela javnost vidjela tko je on i tko je HDZ.

"Radi se o organizaciji koja je upropastila Hrvatsku i to radi već 30 godina, a nakon ovog zadnjeg poteza je to jasno cijeloj zemlji. Car je gol, iako Plenković nije car nego mafijaški boss te je po tome je pretekao i Franju Tuđmana i Ivu Sanadera koji je mali, sitni prekršajac za njega", kazao je.

Beljak smatra da je izborom Turudića Plenković pokazao da se boji jer nema drugog odgovora na pitanje zašto bi netko toliko inzistirao na Turudiću nakon afere s porukama koje su kompromitirale njegovog kandidata.

Nadovezala se Sandra Benčić koja je rekla da si je stranka pravomoćno osuđena za korupciju izabrala glavnog državnog odvjetnika po svojoj mjeri budući da je, tvrdi, Turudić osoba koja dokazano laže i odaje informacije iz istrage,

"On je u punom smislu riječi određen HDZ-om, a sad će i HDZ biti određen njime. Žao nam je što smo ikad sjedili u ovoj sabornici s ljudima koji su ih posljednjih dana vrijeđali i rugali im se. Plenković se rugao svim građanima kad je rekao da Turudić nije lagao, nego je bio reduciran u izričaju ili da se Mamić vozio po noći da bi razgovarali o nogometu", dodala je.

Grmoja: 'Plenković i njegovi žele spriječiti da poruke iz paklenog mobitela Josipe Rimac izađu van'

Mostov Nikola Grmoja ocijenio je da se premijer Andrej Plenković i njegov uski krug ovim izborom pokušava spasiti od kaznenog progona te da su inzistirali na Turudiću iz dva razloga. Prvi je da se spase od poruke iz mobitela Josipe Rimac (ex Pleslić), čiji je dio već izašao u javnost, a drugi je slučaj ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

"Cilj je zaustaviti da 300.00 iz tog paklenog mobitela Josipe Rimac izađu u javnost i da DORH i institucije na temelju njih postupaju prema odgovorima. Uvjeren sam da je tu upetljan cijeli niz dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice, pravosudnih ljudi i osoba iz Sigurnosno-obavještajne agencije. To je prvi razlog zbog kojeg se pod svaku cijenu gura Turudića, a drugi je slučaj Nine Obuljen Koržinek. Plenković se pod svaku cijenu trudi da taj proces vodi DORH pod njegovom kontrolom, a ne Ured europskog javnog tužitelja. Postavljam pitanje zašto se jedan europejac svim silama bori da njegovu ministricu goni hrvatski DORH, a ne EPPO?", poručio je Grmoja.

Kaže da "kvazi-desnica" Turudića predstavlja kao velikog domoljuba jer je rehabilitirao Stepinca, a on je, tvrdi Grmoja, samo napravio ono što je trebao napraviti. Smatra da Turudić, za kojeg kaže da je duboko kompromitiran, nije taj koji bi trebao doći na čelo DORH-a.

"Ne možete vi biti glavni državni odvjetnik ako vam izađu poruke gdje se vi dok ste na čelu nekog suda nalazite s ljudima koji su istovremeno na udaru tog istog suda”, ističe.

'Turudić je 90-ih pomagao otimati srpsku imovinu'

SDP-ova Mirela Ahmetović je Turudića nazvala "osobom reduciranom od morala" u objavi na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Najavila je da će biti glavni državni odvjetnik s najkraćim mandatom i da će se za to pobrinuti građani Hrvatske.

"Razbojnička sekta HDZ i njihovi trgovački sateliti potpisali su si politički kraj", smatra.

Poruke koje su uoči izglasavanja Turudića krenule curiti u javnost su, prema mišljenju Katarine Peović iz Radničke fronte, ljepši dio cijele priče s njim. Peović je novog državnog odvjetnika optužila i da je 90-ih pomagao otimati srpsku imovinu po Virovitici.

"Melodrama di si lipa je čak ljepši aspekt cijele priče. Ivan Turudić je bio sudac Općinskog suda u Virovitici kada se o se Srbima oduzimala imovina i možda sam nije sudio, ali je sigurno bio sudac kad se 17 slučaja takozvane ogluhe riješilo u njegovo vrijeme. O tome treba početi govoriti. Nasilnici i veliki domoljubi kao što je Turudić, 90-ih su došli do svojih pozicija ne samo lagali, nego sudjelovali u krađi i otimačini. Radnička fronta naglašava da je njegov doktorski rad 'oduzimanje nezakonite imovine' trebalo preimenovati u primarnu akumulaciju kapitala jer je to ono što se zbiva uz pomoć Turudića i drugih poput njega u to vrijeme.

Zekanović: 'Sa zadovoljstvom smo ga izglasali'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović otkrio je da je, kako kaže, sa zadovoljstvom izglasao Turudića pa se obrušio na MOST i Nikolu Grmoju.

"Neka se čuje i druga strana. Ovdje smo još jednom vidjeli ono što je ključno od strane MOST-a, a to je da im smetaju ideološke zavjese, kako ih nazivaju, izglasavanje novog glavnog državnog odvjetnika. To je ono bitno što svi glasači moraju znati. Oni su se u potpunosti odrekli svoje ideologije, spremni su na tvrdu kohabitaciju i ljubav sa strankama ljevice, Možemo i SDP-om", poručio je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Upozorio je da u hrvatskom društvu postoje dvostruka mjerila i rekao da nekima, koji su upetljani u korupcijske afere to ne smeta, ali im smeta kad se netko sastaje s nekim za koga ne zna da je pod istragom i pratnjom, aludirajući na sastanke Turudića i Zdravka Mamića koje je objelodanio predsjednik Zoran Milanović.

"Oni zapravo ne vide problem u tome, a vide problem kad se netko sastaje s nekim za koga ne zna da je pod ikakvom istragom i pratnjom. Mi smo društvo dvostrukih mjerila, negdje se traži dlaka u jajetu, a s druge se strane takve stvari zanemaruju", poručio je Zekanović pa dodao da će Turudić svakako morati odgovarati "kockastim domoljubima".

"Među njima sam i ja, a Turudić je pokazao u svom prethodnom radu da štiti nacionalne interese, od Stepinca pa nadalje. Zbog toga smo sa zadovoljstvom izglasali Turudića", tvrdi.

