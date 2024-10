Doznajemo: Obje organizatorice humanitarnih revija ove godine se učlanile u HDZ

Stižu nove optužbe na račun organizatorica humanitarnih revija. Osim udruga, javlja se i sve više izlagača i dizajnera koji poručuju da su prevareni i dovedeni u zabludu. U međuvremenu doznajemo - obje organizatorice ove su se godine učlanile u HDZ.

Prije dvije godine, na reviji City Modus u Zagrebu, jedna od organizatorica – Iva Loparić Kontek, najavljivala je velike svote. "Zaista nadam se da ćemo i večeras skupiti nekakvu veliku svotu donacija. Cilj nam je da prikupimo što više naravno. Nadamo se da će i večeras uzvanici biti darežljivi i da će uspjeti skupiti iznos koji želimo naravno", govorila je članica društva City Modus.

Predsjednica Udruge žena oboljelih od raka P.I.N.K. Life. Nives Morić upravo nakon te izjave počinje sumnjati u malverzacije, nakon nekoliko godina suradnje. "Nisu se skupljali veliki novci. Nije bilo skupljanja u dvorani, nitko ništa nije skupljao, niti se išta zbrojilo nakon tog eventa. Nama je prije toga sjelo od Operete, od Istarske županije, od Primorsko-goranske i još jedne firme 1.900 eura."

Javlja se još izlagača

Odvjetnik Hane Tabaković Baksei Ive Loparić Kontek upravo na prethodnoj suradnji temelji obranu od prozivki udruga P.I.N.K. life i Palčići. "Tvrtka City Modus jdoo, koja je sljednik društva Eventum Spectaculum, koju očito ovi ne spominju koji daju izjave u javnosti, jer izgleda da su imale poprilično velike koristi njihove udruge od ove firme prethodnice" kaže Veljko Miljević, odvjetnik Hane Tabaković Bakse i Ive Loparić Kontek

"Mi smo zahvalni na svakom centu koji nam sjedne, ali od tvrtke City Modus ili tog Spectaculuma koji je bio prije, nismo primili niti cent što je vrlo provjerljivo", dodaje Nives Morić. A lani - kad su nakon grandiozne revije u jednom zagrebačkom hotelu na račun primile tek 663 eura od Grada Vrbovca - Pink Life prekida suradnju s dvjema organizatoricama revija.

Ove godine eskaliralo je na Klubu roditelja nedonoščadi Palčići i reviji u Velikoj Gorici. I dalje nam se javljaju izlagači poput vinara iz Iloka koji su uplaćivali novac na privatni račun Hane Tabaković Bakse ili na račun njezine druge tvrtke. "Dali smo 500 eura na Hana PR račun, na tvrtku Hana PR, a drugu polovicu protuvrijednosti 500 eura smo donirali u vinu. Vraćeno je prije par dana, ali za vino se i dalje sporimo. Rečeno je da ja vino nisam donio. Znam samo da ga više poslije nije bilo tamo gdje sam ga ostavio", priča nam Hrvoje Markovinović, vinar-izlagač na sajmu City Modus.

Oglasila se i šogorica Hane Tabaković Bakse

O slučaju se oglasila i šogorica Hane Tabaković Bakse - Hana Hadžiavdagić Tabaković, koja je i sama, kaže, iz najbolje namjere podržavala humanitarne revije. Danas prima niz uvreda pojedinaca koji ih zbog sličnosti u imenu miješaju.

"Preneražena sam i užasnuta spomenutim optužbama. Bilo tko da je ikad uzeo jedan euro od humanitarne pomoći, zaslužena karma zasigurno će ga stići. Ukoliko se dokaže krivnja, nadam se da će dobiti adekvatnu kaznu svi sudionici ove sramote. Dno dna!", poručuje Hana Hadžiavdagić Tabaković, influencerica i šogorica Hane Tabaković Bakse.

Policija zasad ne može potvrditi ni demantirati provode li izvide, jer su, u određenim slučajevima, dužni voditi brigu o njihovoj tajnosti. Odvjetnik prozvanih organizatorica jučer se zapitao koliko je izlaženje udruga u javnost s ovakvim prozivkama uopće zakonito. No, odvjetnik Krešimir Škarica tvrdi - to je okretanje pile naopako. "Ukoliko je od suprotne strane bilo elemenata za kaznenu prijavu prema mojim strankama, oni bi to već podnijeli. Radi se o tome da je moja stranka zaista oštećena jer se manipuliralo njenim imenom u svrhu pribavljanja protupravne imovinske koristi na račun drugih", kaže Krešimir Škarica, odvjetnik udruga P.I.N.K. Life i Palčići.

Učlanile se u HDZ

U međuvremenu, doznajemo da su se i Tabaković Baksa i Loparić Kontek ranije ove godine učlanile u HDZ. "Najoštrije osuđujemo svaki oblik kaznenog djela, pogotovo kada se radi o ovako osjetljivoj situaciji. Ako se takve tvrdnje zaista pokažu istinitima, poduzet ćemo Statutom predviđene radnje, odnosno bit će pokrenut postupak ispred Visokog časnog suda HDZ-a", poručuje Marko Zadravec, voditelj baze članstva HDZ-a Grada Zagreba.

Hoće li sve ovo za stranku biti previše, znat ćemo uskoro.