Sve je skupo, nemam za godišnji na moru, cijene apartmana su nenormalne ako te rečenice i vi ponavljate pažljivo čitajte što slijedi! Ne koštaju sve sobe na noć 350 eura, ima ih i deset puta jeftinijih. Uz malo truda smo ih pronašli u Lovranu na Kvarneru!

U srcu sezone Sanji nema odmora! Za goste koji joj dolaze u Lovran sve mora biti tip top. U novouređene sobe prima ih i na jednu noć što je prava rijetkost!

"Imaju televizor, imaju frižider, goste dočekuje tacna na kojoj su čaj i kava, kuhalo za vodu. Cijena jednokrevetne sobe je 35 eura, dvokrevetne sobe je 45, a trokrevetne 47, dakle za tri osobe u jednoj sobi", pojašnjava iznajmljivačica Sanja Delost.

U blizini, u miru, tišini, 900 metara od plaže kuća je s pet soba. Domaći gosti u njoj ostvare trećinu noćenja.

Vlasnik Tomislav Vuković ne skriva cijenu: "Dvokrevetna soba bez pogleda na more i bez balkona je 61 euro, 69 eura je s pogledom na more i balkonom. Od 1. rujna je 10 eura jeftinije".

U šetnji Lovranom naišli smo na vlasnike koji u kolovozu iznajmljuju apartmane od 45 do 120 eura, ovisno o veličini. Za one skuplje može i popust.

Cijenu je spreman sniziti Alen Civić, vlasnik studija za dvoje u strogom centru, tik do crkve i pet restorana: " Ima 50 metara zračne linije do mora, cijena mi je sada u sezoni 160 eura, a van bookinga, kad bi me netko nazvao direktno, spustio bih i do 120 eura".

Srpanj je, u destinacijama koje su pretjerale, turistički bio mršaviji. U Lovranu ne imaju rast dolazaka i noćenja od 3 posto.

"Mi smo nedavno radili anketu pokušavajući doznati cijene jer mi kao turističke zajednice nemamo uvid u cijene, pa moram priznati da sam se iznenadila, da je taj nekakav interval za apartman za dvije osobe možete pronaći od nekakvih 60, 70 eura pa čak do 270 eura na dan. Zna nam se dogoditi da neki apartman od pet zvjezdica ima jednaku cijenu kao onaj od tri", pojašnjava nam direktorica Turističke zajednice općine Lovran, Zvjezdana Klobučar Filčić.

Nisu gosti ni naivni ni nepismeni. Malo istraživanja i prihvatljiv smještaj se nađe. Talijanska četveročlana obitelj Rigoni odsjela je u lovranskom hostelu sa 114 soba.

"Odabrali smo ovaj smještaj jer je bio jeftiniji od drugih ovdje, a nismo tražili samo po Lovranu. Bili smo tu prije dvije godine i sada nam se činilo kao najprikladnije i najjeftinije", otkriva Veronica Rigoni.

Hrvati nisu navikli na hostele, a cijena im je drastično niža od hotela. U ovom, svaka soba ima svoju kupaonicu, nema dijeljenja soba s nepoznatim ljudima, a do plaže ima pola minute. Zanimala nas je cijena za sedam noćenja u top tjednu sezone.

"Mjesta ima, od 10. do 17.8. cijena za dvokrevetnu sobu s pogledom na more je 560 eura, a cijena za pogled vrt 515 eura. Ako žele dodatno doručak mogu ga uzeti, 10 eura po osobi", upoznaje nas voditeljica recepcije hostela u Lovranu, Hana Matković.

Tu su odsjeli i naši ljudi koji žive vani!

"Zadovoljna sam cijenom smještaja, kad nema jeftinije onda jesam! Besplatno ne može biti", govori Linda Grbeš.

Besplatno nije nigdje u svijetu, ali isplati se malo potruditi, pročačkati pa u Hrvatskoj ljetovati kako se nekad ljetovalo.