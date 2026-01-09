Iran u plamenu! Je li ovo kraj režima? Gore banke, željeznica, a sve je počelo zbog jedne stvari

Dramatične scene dolaze iz Irana gdje su višednevni prosvjedi protiv režima sinoć eskalirali. U glavnom gradu Teheranu okupile su se tisuće ljudi, masovno se otkazuju letovi, vlast je ukinula internet - iako se snimke probijaju. Kako RTL Danas doznaje - u Iranu je 20 Hrvata, a naše ministarstvo poručuje izbjegavajte putovanja u ovu zemlju. Može li režim pasti i što će učiniti Donald Trump?

Odsječen od svijeta, Iran gori. Na ulicama Teherana zapaljeni su autobusi i automobili, vatra se širi stanicama podzemne željeznice, a u plamenu su i banke.

Jer sve je krenulo kao prosvjed zbog inflacije koji je prerastao u prosvjed protiv režima koji je aktivirao drastične mjere: avioni ne odlaze iz zemlje, a komunikacija je ugašena - i telEfonska i internetska.

"Kada Iran isključi internet, mjera je gotovo totalna", kaže Alp Toker, stručnjak za nadzor internetskog prometa.

Mjera je esktremna jer prosvjedi su se proširili baš u sve iranske pokrajine. Ulice Mashhada, drugog najvećeg grada su blokirane, kidaju se i zastave. Zbog svega je u cijeloj zemlji već ubijeno više od 30-ero prosvjednika, a uhićeno najmanje 2 tisuće ljudi.

Iranski vrhovni vođa, na sigurnom, među pristašama, za sve optužuje Donalda Trumpa.

"Sinoć se u Teheranu i nekim drugim mjestima pojavila skupina vandala i uništila zgrade koje pripadaju njihovoj vlastitoj zemlji, samo kako bi udovoljili američkom predsjedniku", rekao je ajahtol Ali Hamenei, iranski vrhovni vođa.

No, ovaj je prosvjed više od incidenta. Iranci su na ulicama jer život postaje nemoguć. Valuta je naglo pala, cijene naglo porasle, a zbog sankcija - inflacija doseže čak 40 posto. Pa se cijeli svijet pita je li ovo početak kraja režima? Više pogledajte u prilogu