Hrvati ludi za skijanjem: Cijene ih ne brinu, evo gdje je najbolje početi s djecom!

Na planinama se skija i noću, a RTL-ova Kristina Čirjako razgovarala je s instruktorom skijanja Vedranom Šoprekom u Mariborskom Pohorju u Sloveniji o tome s koliko se godina prvi put može skijati, koji je bio najstariji početnik skijaš s kojim je radio, ali i isplati li se skijati na zagrebačkom Sljemenu.

U razgovoru je otkrila da je noćno skijanje također sve popularnije, na Pahorju ono traje od 18 do 21 sat, ali kad temperature padnu ispod nule na stazi ipak ostaju najiskusniji i najizdržljiviji.

Na pitanje jesu li se više cijene skijanja odrazile na to koliko Hrvata ove godine odlazi na skijanje, on odgovara da nije.

"Cijene se uopće ne odražavaju na broj skijaša jer Hrvati vole skijanje i uvijek će si željeti priuštiti dolazak na skijalište", rekao je Šoprek i dao savijet kako odabrati na koje skijalište ići: "Dok su djeca mala i dok ste korisnik baby poligona, Slovenija je super. Kad narastu, tu su ozbiljnija skijališta u Austriji, Italiji i Francuskoj. Iz godine u godinu to je sve skuplji sport, i to opravdano. Porast cijena organizacije i pripreme skijališta opravdan je – za mali dio skijališta na Pohorju treba pucati 4-5 dana sa sedam do osam topova za snijeg, što troši struju i vodu."

Na pitanje kad stati na skije, odgovara da dobna granica ne postoji. "Ako dijete može hodati, može i skijati. Pristup treba biti individualiziran. Djeca koja imaju motoričke sposobnosti mogu uz dobrog učitelja za dva do tri dana kontrolirati smjer i kretanje. Dobna granica nije bitna. Imao sam polaznika iz Slavonskog Broda od 82 godine. Rekao mi je da se odlučio jer je prvi put u životu skijao na malom brdu kraj Broda, na roletama s vezanim špagom oko nogu", otkrio je.

Progovorio je i o Sljemenu te je uvjeren da će gradske vlasti jednom shvatiti da ono ima smisla te da će se tamo opet skijati. "Mislim da hoćemo i da možemo, ali ekipa iz Grada misli da ne možemo. Nadam se da ćemo kroz neko vrijeme doći do toga da uvjerimo gradsku vlast kako sve to ima smisla i da profitabilnost u skijanju postoji", rekao je.

A tu su i sjajni rezultati Zrinke Ljutić koji pomiču skijanje naprijed te za nju predviđa sjajnu udućnost. "Napokon imamo rezultat u rangu Ivice i Janice. Pobijediti slalom u Svjetskom kupu ozbiljan je rezultat. Zrinka je jako mlada i pred njom je budućnost", rekao je Šoprek.

