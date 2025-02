Sucima rastu plaće, prosvjetarima ne! Revoltirani najavili štrajk: Poznato i kada bi mogao biti

Sindikati znanosti i školstva najavili su štrajk! Ne zna se kada, ali zna zašto. Revoltirani su, između ostaloga, rastom plaća sudaca. Tri puta su u protekloj godini prosvjedovali, svojim plaćama nisu zadovoljni, pa tri obrazovna sindikata sada najavljuju - štrajk! Riječ je o sindikatima osnovnih i srednjih škola, kao i visokog obrazovanja. Još su spremni na razgovor, poručuju Vladi.

"Ali ako to izostane, onda, znate onda smo mi dovedeni pred zid. Mi ne možemo više, kao vjerodostojan socijalni partner, našim članovima govoriti: bit će, javit ćemo, to više tako ne funkcionira. Prihvatite se posla, za to ste predobro plaćeni!", kaže Željko Stišić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

Djelomični povod za sindikalnu akciju je i jučerašnja Vladina najava o povećanju osnovice plaća pravosudnih djelatnika. Riječ je o Zakonu koji je poslan u hitnu proceduru, koji bi na snagu trebao stupiti u ožujku. Osnovica za obračun plaće će se izjednačiti s onim u državnim i javnim službama.

"Dakle za njih se može povećati osnovica za 200 eura, a za nas, koji već mjesecima upozoravamo na propuste koje je Vlada učinila pri Uredbi o koeficijentima, niti da nas se dovede za stol i da se s nama porazgovara, da se čuju naši zahtjevi", kaže Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Ovi sindikati trenutačno su u drugim pregovorima s Ministarstvom obrazovanja - o granskom kolektivnom ugovoru.

"To je paralelna priča koja nema veze s ovom pričom. Mi ne možemo pokrenuti štrajk zbog te priče, ali možemo zbog… Vi znate da sva četiri obrazovna sindikata nisu potpisali dodatak jednom temeljnom kolektivnom ugovoru i to je onaj formalni razlog koji ćemo mi iskoristiti da se ovaj štrajk najavi", rekao je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Iz Ministarstva rada poručuju da još nisu zaprimili zahtjev za pokretanje postupka mirenja, te da samim time nemaju službena saznanja o razlozima za štrajk. Kako gledaju na mogući štrajk - u Ministarstvu obrazovanja pak - nisu htjeli komentirati.

"Za naš problem postoje samo dva rješenja. Ili će Vlada povećati osnovicu plaće, što znači ne samo u obrazovanju, nego svim zaposlenim u javnim službama ili će kroz razgovor doći do korekcije koeficijenata koje mi zahtijevamo. Ja treće rješenje ne vidim", kaže Stipić.

Ova tri sindikata okupljaju oko 30 tisuća članova, što je otprilike 60 posto zaposlenih u obrazovanju. Ako mirenje, kao preduvjet štrajka propadne, on bi se mogao održati nakon zimskih praznika, već početkom ožujka.

