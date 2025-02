Bizaran podatak o prokisnulom vozilu Hitne: Pazite koliku kilometražu je natuklo u četiri godine

Je li kišobran nova obvezna oprema za pacijente u vozilima Hitne pomoći? Zvuči kao neslana šala, ali pacijentu koji se kišobranom zaštitio od prokišnjavanja u vozilu zadarske Hitne, nije bilo ni najmanje smiješno.

Dok leži u vozilu hitne i voze ga u bolnicu, pacijent se pokrio kišobranom da ne pokisne. Šokantan je prizor kojeg su na svojoj Facebook stranici "Hitna uživo - 112" objavili sami djelatnici zadarskog Zavoda za hitnu medicinu.

Građani u šoku

"Sramotno i jadno, ali što taj čovjek može napraviti, taj ili bilo tko od nas? Moliš Boga da ti ne trebaju, a ako ti trebaju, tu si gdje jesi i to je to", kaže Vilson Shtjefni iz Zadra, a njegov sugrađanin Ivan Pilipović poručuje: "To je jako neugodno za bolesnika, ružno izgleda."

Kada je pogledala fotografiju, preneražena je bila i Tatjana Čupić: "Mi izdvajamo za naše zdravstveno, za bolnice, za liječnike, sve izdvajamo, a na kraju vidimo takvu sliku. Skandalozno.. Mislim Hitna je, pa ne može se tako s kišobranom doći. Tužno, eto."

'Prežalosno'

Vozači vozila za hitni i sanitetski prijevoz osjećaju se bespomoćno. "To je prežalosno, da vama pacijent pokisne jer ipak radite jedan humani posao, pomažete pacijentima da se što lakše prevezu do bolnice, da im bude udobnije, a kad dođete s takvim autima, onda je to prestrašno ne samo za pacijenta, nego i sve djelatnike koji voze taj auto", kaže Ivan Gašpar, sindikalni povjerenik Sindikata Zajedno za Zadarsku županiju.

Na sanitetskom vozilu, na čijem je krovu ugrađen ventilacijski sustav u skladu sa standardima vozila za hitni i sanitetski prijevoz, silikon na spojevima s vremenom je popustio i zato prokišnjava. "Ovakvi slučajevi su kod nas iznimka. Meni je jako žao što se ovaj događaj interpretira na način koji implicira da se ne vodi briga o našim vozilima, našim djelatnicima i korisnicima naših usluga", poručuje Ivana Šimić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

430 tisuće kilometara u četiri godine!

Vozila se održavaju, ali tempom kojim se troše, sindikalist smatra da bi godišnje trebali dobivati barem pet novih vozila. Sporno vozilo staro je tek nešto više od četiri godine, ali je prešlo čak 430 tisuća kilometara. "Trudimo se da zakrpimo koliko što možemo, ali u biti je pravi razlog nedostatak novih auta. Županija je naš osnivač, stalno obećava 'Doći će, doći će nova vozila'. Dolaze na kapaljku, a mi prođemo godišnje više od dva milijuna kilometara" kaže sindikalist Gašpar.

Njegova šefica tvrdi: "Nije točno jer smo mi u zadnje dvije i pol godine naručili ukupno 20 vozila što za hitnu medicinsku pomoć, što za sanitetski prijevoz."

Iz sindikata poručuju da je jedino rješenje, kao u slučaju bolnica, jedinstvena nabava za cijelu Hrvatsku. Tako bi svi imali iste standarde, a pacijenti se više ne bi morali voziti s kišobranom, u sanitetskom vozilu!

