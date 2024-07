Letjele su šipke i šake u poznatom hvarskom restoranu. Sukobila su se dva ugostitelja, a jedan je priveden.

Ružne scene u prepunom hvarskom restoranu iza ponoći. Tukli su se šakama pa čak i željeznom šipkom. Napadnut je vlasnik poznatog restorana i njegov zaposlenik koji - dan nakon - u šoku utvrđuje materijalnu štetu.

"Evo ga znači, tu su, s ovim nas je pokušao ubiti, a došao je gore jer je bila malo glasnija muzika. Malo su se opustili prijatelji. Došao je prvi put vlasnik Carpe Diema Ćos", kaže vlasnik restorana Ivan Gospodnetić.

"Ja govorim šta ti je Ćos?! On govori - nemoj, gasi muziku - pojest će te noć", dodaje. No vlasnik popularnog noćnog kluba vratio se u restoran sa svojim zaštitarima i napao.

"Došao mi je iza leđa ja ga nisam vidio, pao sam, bacio me iza u šank - udario me s nečim po glavi dok me je njegov zaštitar držao", dodaje Gospodnetić.

Gore je prošao Dinko Petričević, poznatiji kao ribar Mijo, zaposlenik u Ivanovom restoranu.

"On je jutros padao u nesvijest, cili je iskidan, ima 16 šavova po glavi preko oka i nosa - baš je kao loše, pao je u nesvijest jutros tri puta", dodao je Gospodnetić.

Prvu pomoć dobili su na Hitnoj na Hvaru. Zbog krvavog obračuna u kasnim noćnim satima pozvala je i policija. Policija je izvijestila kako je jedna osoba uhićena i privedena u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja na okolnosti kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo te slijedi utvrđivanje svih okolnosti događaja"

A, priveden je ugostitelj Josip Ćurković koji se cijeli dan nije javljao novinarima, a iz njegova kluba poručuju da nema izjava dok traje istraga. Sin privedenog za RTL je samo kratko poručio - postoji i druga strana priče iza ovog obračuna.

Dok se cijeli slučaj ne rasvijetli, najteže ozlijeđeni sudionik sukoba, ribar Mijo, prebačen je s Hvara u splitsku bolnicu.