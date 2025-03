HŽ NA ZADATKU / Kašnjenje vlakova, loša povezanost, sporost - sve odlazi u prošlost. U obnovu pruga ulažu se milijuni

Kada ćemo početi brže putovati vlakom i stizati na vrijeme? Kašnjenje vlakova i loša povezanost - boljka su to naših željeznica. No, država uvjerava - radi se punom parom. U modernizaciju se ulaže milijardu i pol eura. 'Trebat će nekoliko godina da to obnovimo, ali kad se jednom završi to sve, a hoće, u idućih deset godina ja se nadam da ćemo kompletno obnoviti željeznicu u Hrvatskoj', rekao je ministar Oleg Butković.