Hitna ima sve više intervencija čim se ona pojavi! 'Zna se da ni dubrovački senat nije zasjedao kad je nje'

Jugo, kiša, niski tlak zraka i raspoloženje je odmah lošije. Na splitskoj rivi od praznika cvijeća ostali su samo prodavači i sadnice, kupaca nigdje.

"Južina smeta svakome, kako smeta ljudima tako smeta i cvijeću tako da nemamo što po tom pitanju. Svi znamo što je južina", kaže Vahida Batljan, vlasnica OPG-a iz Petrinje.

"Ja sam stari čovik kako će utjecati nego loše. Kad je južina zna se da ni dubrovački senat nije zasjedao", kaže Marko iz Splita.

"Inače je sve ludo, a na južini pogotovo. Ali meni južina baš odgovara", zadovoljna je Sofija.

Stigao i saharski pijesak

Ovo vrijeme ne odgovara kroničnim pacijentima, a od pet timova hitne svi su jutros bili na terenu zbog povećanog broj intervencija.

"Negdje do sada već 47 intervencija na području naše županije od toga je veliki broj ljudi odvezeni prema bolničkom prijemu. Od toga veliki broj neuroloških problema, moždanih udara", kaže Anita Belak Barišin, voditeljica smjene u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Težinu donosi i saharski pijesak, koji je stigao s ovom ciklonom.

"Primijetio sam za disanje, smeta malo. Kamenjaru smeta sve ako nije u kamenu", našalio se Predrag.

"To sam vidio da pada po automobilima ispred kuća, po pločicama, to je katastrofa. A što možemo, ne možemo utjecati na to, to su više sile", kaže Ante Jurić iz Splita.

Brodovi ne plove

Više sile poput jakog vjetra i valova poremetile su i pomorski promet, pa su jučer brojne linije bile u prekidu.

"Ostaje jedna katamaranska linija u prekidu i to na relaciji Split Hvar vela luki Ubli što se tiče trajekta Sućuraj – Drvenik, Sumartin- Makarska su u prekidu. Nešto je stanje bolje, ali svakako molim putnike da nas prate preko naših informativnih kanala kako bi mogli planirati svoje putovanje", potvrđuje Jelena Ivulić, voditeljica Agencije Jadrolinije za Split.

Na moru su rijetki, a baš zbog toga splitska ribarnica bez bogate ponude.

"Došao sam da vidim ima li što, a banci prazni. Nema ništa", razočaran je Ante Jurić.

"Ne mogu brodovi raditi jer je veliko jugo i njima se ne isplati", kaže dostavljač ribe Siniša Boban.

Ništa bolje vrijeme ne čeka nas do kraja tjedna, jer sve će biti u znaku juga, kiše i nepovoljnih vremenskih uvjeta.