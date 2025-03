Martina nam ponosno pokazuje i fotografira zemljište na kojemu će sa suprugom uskoro graditi dom. Parcelu od 800 kvadrata vrijednu pedeset tisuća eura, besplatno su na natječaju dobili od Općine.

"Suprug i ja živimo trenutačno u Skradu kao podstanari i svakako nam je ova Općina pružila dobru priliku za našu budućnost daljnju da si možemo ovdje stvoriti obitelj, uz izgradnju kuće. Naši planovi su svakako barem dvoje dječice, tako da popunimo tu kuću koju ćemo izgraditi i da bude tog dječjeg smijeha", kaže Martina Tušek Jauk iz Skrada.

Postoji nekoliko uvjeta

Smijeha i cike neće manjkati jer budući prvi susjedi već imaju dvoje djece.

"Muž i ja živimo s dvoje djece i sa suprugovim roditeljima u potkrovlju. Nadamo se da ćemo u roku tri godine uspjet ostvariti svoje ciljeve i preseliti se", kaže Ravnogoranka Dorijana Radočaj.

HDZ-ov načelnik Mišel Šćuka, kojemu je ovo drugi mandat, kaže kako je na ideju došao zbog četverostrukog rasta cijena ravnogorskih zemljišta. Mladim obiteljima je to teško dostižno, pa je Općina u centru otkupila dvije ogromne parcele sa starim kućama. Njih je srušila i sve podijelila na pet građevinskih čestica.

"Bio nam je uvjet da budu to mladi ljudi, ljudi do 40 godina koji su u braku i to je jednostavno poticaj bio, to je mislim jedna dobra demografska mjera", kaže gradonačelnik.

Rok za gradnju je tri godine, a sljedećih 20 zabranjena je prodaja. Na natječaju su prednost imali Ravnogorci, ali mogli su se prijaviti svi. Četiri parcele već imaju vlasnike, peta će uskoro.

Vjenčali se da se prijave na natječaj

Općinska referentica za opće poslove Dora Podobnik Žagar prepričava zgodu mladog para koji se htio prijaviti na natječaj: "Zvala je žena koja se htjela prijaviti na natječaj, rekla je da nisu oženjeni. Ja sam rekla da je uvjet da moraju biti vjenčani i na kraju sam im rekla iz zezancije morate se oženiti, stignete, imate vremena i za momačku i djevojačku i još vjenčanje. I onda je zvala, dva dana prije nego je istekao natječaj, da su se uspjeli oženiti".

I dobili su parcelu. Sve u dva tjedna. Svi se nadaju kako će ovo mlado susjedstvo biti zamašnjak demografske obnove općine. Martina i Dorijana napravile su selfie na zemljištu uz dogovor: "Sljedeći će biti kada kuće budu gotove".

"Dok recimo u drugim općinama kao da to stagnira, nekako, sve ostaje na nekim riječima", kaže Martina, a Dorijana dodaje: "Pa mislim da je mala općina pokazala jako velik primjer s tim poticajem".

Mjera ide dalje

Mladim obiteljima jutarnji pogled bit će prava goranska idila, sa srnama pod prozorima. Na pitanje je li ovo kraj općinskih demografskih mjera i planova načelnik Šćuka odgovara: "Ne, nije, u planu je u drugoj polovini ove 2025. godine još jedno gradilište koje je već u pripremnoj fazi za dati mladim obiteljima".

Sljedeći korak je rješavanje zemljišta koje je u suvlasništvu s državom, a čiji povrat je već zatražen. Time će još pet mladih obitelji dobiti besplatno gradilište za budući dom. Jedino tako Gorski kotar može opstati.