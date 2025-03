Nakon učitelja, u prosvjed idu i odgojitelji! Za RTL Danas otkrili kad će pokazati svoje nezadovoljstvo

Nedostatak odgojitelja najviše je pogodio Veliku Pisanicu. Novoizgrađeni vrtić mjesecima je bio zatvoren jer se na natječaj nije nitko javljao. Načelnik Općine problem je riješio na način da je s općinom Veliki Grđevac spojio dva vrtića gdje postoji stručni kadar i još dodatno zaposlio dvije dadilje. Kaže kako je u svakom slučaju natječaj i dalje raspisan te da ako se stručni kadar prijavi – zaposlit će ga.

No stručnog kadra, čini se, manjka svagdje. U Udruzi Sidro smatraju da u Hrvatskoj nedostaje sedam tisuća odgojitelja.

"Zbog toga što su uvjeti iznimno teški, odgovornost vrlo velika, vrednovanje malo, plaće nisu onakve kakve bismo morali imati. Sustav je potpuno neuređen i mlado i staro odlazi iz sustava", rekla Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge Sidro. Treba mijenjati Državni pedagoški standard koji je neodrživ - kažu osnivači privatnih vrtića.

'Imat ćemo nestručne osobe...'

"Suočavamo se s pojavom koja će se vjerojatno prelit preko nas, a to je da ćemo u jaslicama imati nestručne osobe, a u ustanovama za djecu tri godine do polaska u školu da ćemo imati jednog odgajatelja i nestručnu osobu i to je jedini način da premostimo trenutnu krizu koja nam se dešava", rekla je Ljiljana Vukšić iz Udruge privatnih osnivača predškolskih ustanova Zagreba.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja – svjesni problema, ponudili su rješenje. Odnosno prekvalifikaciju učitelja razredne nastave.

"Izmjenom propisa omogućeno je da poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila razrednu nastavu. S obzirom na sve manji broj djece svake godine, te osobe u sve većem broju postaju tehnološki višak u školama", rekli su iz Ministarstva.

Poznato kad idu u prosvjed

"Interes je nikakav, radi se o obrazovnom sustavu, to su drugačije načini rada, drugačije metodike, i zapravo prekvalifikacija koja se događa, se uopće ne događa ili u toliko malom broju da bi uopće odgovorila ovakvom nedostatku", rekla je Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Programe za prekvalifikaciju dosad su izradili Splitsko, Zadarsko i Osječko sveučilište. Podatke o upisu dobili smo jedino iz Splita, gdje kažu da su s Programom krenuli u veljači i da trenutačno imaju 43 polaznika. Nezadovoljstvo odgojitelja raste.

"Ponovo smo spremni izaći na ulice i izreći sve što nas tišti. Opet u konačnici to je na državi koja to treba osigurati i osnivačima i naći puno bolji model i financiranja i provedbe i nešto što je učinkovito", rekla je Vostrel Prpić.



Pa najavljuju novi prosvjed, po uzoru na onaj 2022. Svoje će nezadovoljstvo u Zagrebu 12. travnja pokazati odgojitelji iz svih dijelova Hrvatske uz poruku da - nisu nevidljivi!

