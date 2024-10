Hrvatska više nije među omiljenim turističkim destinacijama: 'Je li to do kvalitete ili cijene?'

Dok se još uvijek zbrajaju učinci ovogodišnje sezone, većina onih koji žive od turizma u mislima je već u 2025.

Najave iz tradicionalno dobrih hrvatskih emitivnih tržišta, u čijim medijima se upravo objavljuju najave za iduću sezonu, upozoravaju - više nismo među omiljenim destinacijama. Prestižu nas oni koji su jeftiniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju sezone koja je bila dobra, Nikica Begonja je kao privatni iznajmljivač imao izvrsnu popunjenost, ali smatra da iduće godine cijene ne smiju neopravdano rasti jer ćemo izgubiti na konkurentnosti i dio turista će sigurno produžiti u jeftinije destinacije.

"Ja ću ostati pri svojim cijenama. Što se toga tiče, ja sam zadovoljan već sada. Mi moramo biti svjesni da moramo stabilizirati cijene, ne smijemo cijene dizati do neba. Naša izvanpansionska ponuda također ne smije prije sezone dizati cijene 20,30, 50 i 100 posto. Moramo biti konkurentni" smatra privatni iznajmljivač iz Privlake Nikica Begonja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Apartmani u srcu sezone - prazni

Talijana 5 posto manje, Nijemaca 4 posto manje - Hrvatska je već ove godine imala pad u dolascima nekada vjernih gostiju.

"Mislim da su zaista visoke cijene. Mi smo smješteni u maloj vili, cijene su u redu i stvarno je udobno", kaže Njemica Heidi na koju smo naišli u centru Zadra, a njezin suprug Wolfgang kaže da idući odmor ne planiraju u Hrvatskoj: "Restorani na otocima koje smo posjetili dok smo jedrili imaju prilično visoke cijene".

Zbog krize prvo što Nijemci režu je budžet za odmor. Prema jednoj od anketa napravljenoj na njemačkom tržištu čak 83 posto Nijemaca već planira odmor za iduću godinu, a Hrvatska im nije u top 5 destinacija. Ispred Hrvatske je i Egipat, koji je u nestabilnom okruženju, ali konkurira s niskim cijenama aranžmana.

"Mislim da se to polako događa već zadnjih par godina da nas zaobilaze jer se druge destinacije otvaraju, što vidimo iz priloženog, a cijene kod nas divljaju iz dana u dan, kako smještaja, tako hrane, goriva, svega ostaloga. Jednostavno, postajemo polako preskupa destinacija" mišljenja je Klaudio Grdović, predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača Zadarske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Visoke cijene smještaja, ali i povećavanje broja smještajnih jedinica doveli su do toga da je puno apartmana, a pogotovo skupih kuća za odmor i u srcu sezone bilo prazno.

"Činjenica je da su se cijene do sada uvijek regulirale same po sebi. Mi nemamo nikakve elemente uvjetovati kakve će cijene biti. To su privatni iznajmljivači, hotelijeri i ugostitelji koji sami na terenu najprije uvide ako nemaju dovoljan broj gostiju, dakle prvi oni se moraju zapitati u čemu je stvar. Je li to do kvalitete ili je do cijene", smatra Iva Bencun, direktorica TZ Grada Zadra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukoliko se dogodi pad interesa turista, padat će i cijene smještaja. Cijene u trgovinama teško da će ići dolje. One će ostati briga onih koji cijelu godinu žive u turističkim destinacijama.