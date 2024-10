Drastičan turistički minus u rujnu: Istra i Kvarner dobili posebno snažnu pljusku

Razmažena višegodišnjim rušenjem turističkih rekorda, u Hrvatskoj ove sezone razočaranje. Situaciju je donekle spasila dobra predsezona. Rujan je preloš, sa stotinama tisuća noćenja manje nego lani. Ključno je pitanje kako će se te brojke odraziti na zaradu.

Pokoja zraka sunca probila se kroz oblake na Kvarneru i rijetke turiste izmamila na ležaljke. Da je ovakvih dana u rujnu bilo više, turistički rezultati ne bi bili toliko tmurni i donijeli manjak od 440 tisuća noćenja. Drastično zahladnjenje mahom je ispraznilo kampove. Njemica Lydia Dietz odmara pred kamperom i govori: "Vrijeme može biti bolje, ali pomirili smo se s tim i pokušavamo izvući ono najbolje, neovisno o tome pada li kiša ili ne."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lydia sa suprugom treći se put odmara u krčkom kampu u Omišlju. Tu je 300 gostiju, stane ih pet puta više. "Vrijeme može biti bolje, prošle godine je bilo super. Tu smo s prijateljima koji su sada biciklima otišli do centra Omišlja. Mi smo ostali, kuhamo. Supruzi je danas rođendan pa ćemo večeras malo proslaviti!", kaže Nijemac Albert Dietz.

Kada su Nijemci u pitanju, Hrvatska nema razloga za slavlje. Iako su u rujnu bili najbrojniji gosti, u cijeloj su zemlji ostvarili 9 posto manje noćenja, na Krku čak 18 posto. I drugi su tamo podbacili!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ipak je faktor vrijeme, taj koji je usporio i u dolascima i u noćenjima tako da evo na otoku Krku je ipak ostvareno manje dolazaka i noćenja i to za 15, 16 posto u dolascima, a za nekih 9 posto u ostvarenim noćenjima", predstavlja rezultate Majda Šale, direktorica Turističke zajednice otoka Krka.

Snažna pljuska Istri i Kvarneru

Posebno snažnu pljusku dobili su Istra i Kvarner. Voditeljica recepcije kampa u Omišlju, Valentina Kožarić objašnjava: "Sada su cijene 70 eura najjeftinija mobilna kućica, u špici sezone ta je cijena bila 250 eura, tako da još uvijek ima interesa za mobilne kućice, kamperi jako ovise o vremenu tako da, u 9. mjesecu bilo je trinaestak posto manje noćenja nego prošle godine."

Nakon odlične predsezone, prvi alarm za uzbunu upalio se u lipnju, nastavio se srpanjski minus, pa predah u kolovozu. Kada se sve zbroji i oduzme, od početka godine ostvareno je 270 tisuća noćenja više no lani. Dolasci, noćenja, postoci, građanima ti podaci malo znače. Ono što svakoga zanima je zarada od turizma. Prema projekcijama Hrvatske narodne banke do kraja godine ona će iznositi 15 milijardi i 200 milijuna eura što je četiri posto više no lani.

To je ključno jer turizam hrani cijelu zemlju. Opcija je to koja se i priželjkivala, manje turista i nesnosnih gužvi, više novca. Gošća Elena Tschukreew iz Njemačke s obitelji uživa u moru i vožnji na supu pa oduševljeno kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Išli smo u Austriju, u planine, djeca su to silno željela jer ondje ima snijega. Igrali su se u snijegu i onda smo spontano došli u Hrvatsku!"

Namjerno ili spontano, to je ove godine učinilo više od 19 milijuna turista. Nije malo, samo je manje od očekivanog! Pogotovo u zemlji, razmaženoj kada je u pitanju rušenje turističkih rekorda!