Cijene joj variraju, no unutar Eurozone od Hrvatske skuplju svinjetinu plaćaju jedino Šveđani i Nijemci. Istodobno, broj svinja u odnosu na lani manji je za više od 10 posto. Što nam donosi jesen?

Svinjsko meso zbog cijene i jednostavne pripreme, najdraže je meso Hrvatima. Najčešće se kupuje, posebice u ljetnim mjesecima, prerađeno za roštilj ili minutni odresci. Tako je barem uvijek bilo. Sada ga se kupuje manje.

Razlog smanjene potrošnje mogao bi biti i povratak afričke svinjske kuge. Hoće li svinjetina zato poskupjeti, pitaju se mnogi, dok oni koji je prodaju tvrde da će sve ostati isto. "Mi imamo svoje farme u Zelini i u Čakovcu, tako da mi sigurno nećemo dizati cijene. Svinjetine ima koliko hoćete tako da mi ostajemo na istim cijenama", govori mesar Marko Negov. "Pa za sad mi nismo mijenjali cijene s obzirom na ove prilike koje se događaju u državi, a hoćemo li mijenjati ne znamo", dodaje mesar Dubravko Berković.

Hrvatska poljoprivredna komora predviđa oscilacije na europskom tržištu, i to u korist potrošača. "Europska Unija uvela je carine Kinezima za električne njihove automobile, gdje su oni za uzvrat odbili uvoz mesa iz Europske Unije što znači da ove jeseni nas opet očekuje veliki priljev svinjskog mesa po jeftinim cijenama", kaže Antun Golubović iz HPK-a. No unutar Eurozone od Hrvatske skuplju svinjetinu plaćaju jedino Švedska i Njemačka. Tako su Šveđani u lipnju za odojak morali u prosjeku izdvojiti devedeset dva eura, Nijemci devedeset, a Hrvati nešto manje od 89 eura po komadu. Odojci su najjeftiniji u Nizozemskoj i Danskoj.

U Ministarstvu poljoprivrede ovakvo stanje na tržištu smatraju normalnim čak i u okolnostima širenja kuge. "Hrvatska i dalje ima status izvoznika svinja svježeg mesa izuzev iz zona ograničenja. To je sve normalno, uzgajivači to znaju i to ne bi trebalo utjecati ni na kakvu bilancu, statistiku", objašnjava Mladen Pavić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Iz komore pak smatraju da je ujednačenje nužno ali teško dostižno. Možda ćemo se uspjet izjednačiti onoga dana kada Europska unija svede, da bude samodostatna, jer znamo da i Danci i Nijemci i Poljaci, svi oni smanjuju proizvodnju svinja i svi oni idu prema samodostatnosti", tumači Golubović.

Dakle, ovisimo o drugim članicama i njihovim apetitima prema svinjetini.

