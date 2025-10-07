Hrvati otkrili s koliko gotovine putuju preko granice: 'Ispod 50 000 ne izlazim iz domovine'

Novi ulov carine i policije na istoku Hrvatske. Alžirac je na nezakonit način pokušao unijeti 22.555 eura u Hrvatsku. Kod mjesta Tovarnik prije četiri dana uhvatili su ga policijski, te carinski službenici mobilne vukovarske jedinice. Vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 7 tisuća i 500 eura.

Platio je odmah dvije trećine - odnosno 5 tisuća eura.

A na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas: S koliko gotovine vi putujete preko granice?

Gotova ili kartice?

Mario Grgić kaže - nikad više od 9 tisuća 999 eura. "Onda je moram prijaviti", dodaje. Suzana Kačmar pita se što je joj gotovina kad ima kartice.

"Ispod 50 000 ne izlazim iz domovine. Mislim na forinte"; pisao nam je Zlatko Sabolek.

Lidija Novak priznaje da putuje s najviše sto eura jer inače koristi kartično plaćanje. Na kartice se oslanja i Mario Reus Pakles: "Nikako ne nosim gotovinu sa sobom".

"Koliko trenutno imam - malo", iskren je Ante Vukelić.

A Ivana Matas i Ružica Prelec-Bašnec pak kažu da ne vole prelaziti granicu.