Kupovale torbice na račun zdravstvene ustanove u Puli u kojoj su radile: Ravnatelj im sve odobrio

Policija je dovršila istragu protiv dvije zaposlenice i ravnatelja zdravstvene ustanove u Puli zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporaba položaja i ovlasti. Muškarca (70) se sumnjiči da je kao odgovorna osoba jedne zdravstvene ustanove, odobrio plaćanje torbica koje su kupile dvije djelatnice.

"Muškarca (70) se sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. godine u Puli, kao odgovorna osoba jedne zdravstvene ustanove, s ciljem da drugoj osobi pribavi korist, na temelju privatnih računa koje su zdravstvenoj ustanovi dostavile dvije djelatnice u dobi od 63 i 52 godine za kupnju privatnih torbica, odobrio da im se s računa zdravstvene ustanove obavi novčana isplata na njihove privatne račune. Kaznenim djelom oštetili su pravnu osobu iz Pule za više stotina eura", pojasnili su iz PU istarske.

Protiv osumnjičenih se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.

