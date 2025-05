Ako ovo prođe, hoće li Hrvati odustati od jeftine kupovine? 'Izazvat će negodovanje'

Brzo, dostupno i jeftino! Svaki dan u Hrvatsku iz Kine stigne pet do šest punih šlepera robe. U prosjeku, 100 tisuća paketa na mjesec. Naručivanje preko interneta nezaustavljivo raste.

Prošle godine smo uručili korisnicima diljem Hrvatske više od 17,5 milijuna paketa, što je čak 2,5 milijuna paketa više nego 2023. godine", kaže Nikola Baras iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

Mali paketi iz Kine do 150 eura dosad su prolazili gotovo besplatno – bez carine, često i bez poštarine. Europska unija sada planira uvesti "ulaznicu" od dva eura za svaki takav paket.

"Nemoguće je provjeriti 4,5 milijarde paketa koji su se pojavili na našem tržištu i to je, zapravo, jedna naknada za carinu koja bi time trebala unaprijediti svoju uslugu pregleda proizvoda koji se nađu na našem tržištu", objašnjava zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

'Stvaramo si dodatni problem'

Cilj je zaštititi domaću proizvodnju, smanjiti pritisak na carinu, pojačati kontrole i povećati prihode Europe. Iz Hrvatske udruge potrošača podržavaju ovaj plan.

"Osim što su zatrpane pošte i dostavne službe, mi sebi stvaramo i dodatan problem s plastičnom ambalažom. Ni ovu domaću ne možemo zbrinuti, a kamo li onu koja dolazi s tim pošiljkama", napominje predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava potrošača Ana Knežević.

Idejom da svaki paket iz Kine bude skuplji za dva eura potrošači nisu zadovoljni. "Ne, ne podržavam", kaže Gordana iz Zagreba, a Zagrepčanka Anja smatra: "Bez veze. Razumijem, ali bez veze. Ipak je to na internetu sve po 80 centi, pa razumijem da i oni trebaju zaraditi, ali bez veze".

'To će izazvati poprilično negodovanje'

Pritužbi na takvu robu sve je više, kažu u potrošačkim udrugama. "Mi stalno upozoravamo ljude – ako očekujete da ćete za tu cijenu dobiti kvalitetu, onda je to naivno. Kaže: kupio sam trimer za 30 eura i odmah se pokvario, normalno da se pokvario – to nije ni igračka za 30 eura", ističe Knežević.

Ipak, sve je za sada samo prijedlog. Ranije se govorilo da će na male pakete biti uvedena carina, a sada se razmatra uvođenje tzv. fiksne "naknade za obradu".

"Sigurno da to i jest jedan način pokušaj obrane domaćeg proizvoda jer je tržište preplavljeno jeftinim stranim proizvodima, no sigurna sam s druge strane da će to izazvati prilično negodovanje kod građana, tako da je još pitanje u konačnici kako će izgledati prijedloga, a u konačnici i sam zakon", smatra Borzan.

Ako prijedlog prođe, za tri godine paketima neće biti dovoljna samo adresa i poštanski broj – već dodatna dva eura za prolaz.

