Zagreb puca po cijevima, Korlaet: 'Momci su na terenu. Rekonstrukcija? Komad po komad'

Zbog puknuća cjevovoda, dio stanara zagrebačkih naselja Sopot i Utrina ostao je jutros bez vode. Stotine Zagrepčana tijekom dana je bilo u problemu, a sličan incident i u dijelu Vukomerca. Dežurne službe odmah su izišle na teren i krenule sa sanacijom, a opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternama. Stanari bez obzira na puknuće cijevi nisu bili ljutiti.

Od devet ujutro nisu imali vode, no sada ju imaju. Radnici Holdinga i Vodovoda su "premostili" puknuće i bacili se na popravljanje cijevi. Premosnica koja spaja staru i novu cijev trebala je biti gotova do 18 sati, no puštala je pa su radnici ostali duže na terenu.

Pucanje vodovodne mreže

S terena se javio RTL-ov reporter Boris Mišević koji je razgovarao sa zamjenikom zagrebačkog gradonačelnika Lukom Korlaetom.

Je li ovo sustavi problem u Novom Zagrebu ili izolirani slučaj?

Prvo moram pohvaliti radnike Vodoopskrbe i ophodnje koji su odmah na terenu, kao što su ovdje danas. Cijev je pukla u 6:30, a već je do devet sati stvar bila 'bajpasirana' kako ste rekli i od onda rade. Radi se o magistralnom vodu promjera 50 centimetara čiji su rubovi zatvoreni na Kombolovoj i ulici Savezne Republike Njemačke. Nitko nije ostao bez vode, sustav funkcionira i bez ovog komada magistralnog voda. Radi se o nodalnom lijevu, to je željezni vod. Uzroci pucanja su starost. Cijev je stara i 60 godina, nažalost stvari odlaze i moraju se održavati.

Rekonstrukcija vodovoda

Najveća investicija u povijesti grada Zagreba, rekonstrukcija vodovoda najavljivana tijekom izbora i vrijedna više od 300 milijuna eura, nije se dogodila. Zašto i kada će krenuti?

Hoće, krenut će i odvija se. Predradnje su obavljene, projekti su napravljeni, 25 građevinskih dozvola je ishođeno. Vrijednost radova je 323 milijuna eura, prijavili smo to na EU fond. Međutim, na prvom pozivu vrijednost cijele lokacije bila tolika. Bilo bi nepravedno da je to sve dodijeljeno gradu Zagrebu, nego su tu i druge općine i gradovi pa sad čekamo takozvani anex alokacije, a premijer je obećao da će se to dogoditi. Ne vidim razloga da se to ne dogodi. Radi se o rekonstrukciji magistralnih vodova, ostalih vodova, novih vodosprema, regulacije tlakova što će pomoći da se ovakve stvari rjeđe događaju i da gubici budu manji.

Ogromna je to investicija i teška za realizaciju upravo zbog ovakvih situacija kao danas. Premošćivanje, vode ima pa nema, vidjeli smo kad je bila s Toplanom i vrelovodom takva situacija. Dva-tri ljeta ljudi nisu imali vode, čeka li to Zagrepčane?

To je u domeni države, to su HEP-ovi radovi. Bit će ovakve premosnice i radit će se komad po komad i sustav će funkcionirati cjelovito bez obzira na radove. Uz taj projekt Zagreb, koji je velik i ambiciozan i radit će se čitavo desetljeće, radimo i tekuće održavanje. Ove godine je u planu osam kilometara vodoopskrbne mreže i sedam mreže odvodnje i tu govorim o novim cijevima. A popravit će se čak 20 kilometara što vodoopskrbne mreže, što mreže odvodnje. Cijelo vrijeme radimo, nije da čekamo projekt Zagreb. Momci su na terenu i rade svoj posao.

