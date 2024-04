Osnovne tehnike oživljavanja trebali bi znati svi.

"Trideset kompresija na prsni koš, a nakon toga je potrebno upuhati zrak dva puta u pluća. Možemo na pjesmu Stayin' Alive, ali imamo mi i naših pjesma tog ritma, na primjer Udri jače manijače ubio te grom, malo se šalim ali tako je", rekao je Goran Sokić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Povodom svog dana hitnjaci su građane učili kako spašavati život.

"Volim uvijek ponoviti jer jedno je znati to u teoriji, a drukčije je opet kad se nađeš u stvarnoj situaciji koja je stresna", rekla je Dalja Futač iz Zagreba.

"Željela bih u potrebi moći nekome pomoći, došla sam vidjeti kako se to radi i što zapravo treba napraviti da bi pomogli", kaže Katina Kaleb iz Zagreba.

Ove godine Nacionalni dan hitne medicinske službe posvećen je iznenadnom srčanom zastoju, od kojeg u Hrvatskoj svakog sata umre jedna osoba. Stopa preživljavanja manja je od 10 posto, ali brzom intervencijom, unutar tri do pet minuta, mogućnost preživljavanja povećava se na više od 50 posto.

"Građani kad ih se pita kažu da se boje da ne bi nešto krivo napravili. Dok tim hitne dođe prođe nekoliko minuta, te minute odu u nepovrat, ako netko odmah počne ove osnovne postupke dok čeka hitnu tog pacijenta održava na životu", objašnjava Marin Čanađija iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Za pružanje prve pomoći tu su i automatski vanjski defibrilatori, u Hrvatskoj ih je 564.

"Imaju ga uglavnom okretišta tramvaja, trgovački centri, javne garaže. Sve je nacrtano i vrlo je jednostavno. Upute pokazuju gdje ide koje elektroda i uređaj izgovara glasovne upute što treba činiti", objašnjava Goran Sokić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Svoje znanje došli su utvrditi i budući medicinski djelatnici.

"Najvažnije je da su ruke u dobrom položaju i da masiramo u dobrom omjeru, znači 30 naprava dva", rekla je Anja Đurinić, učenica Škole za medicinske sestre u Zagrebu.

"Ponovio sam znanje koje već znam i mislim da bih znao pružiti prvu pomoć i pomoći unesrećenoj osobi u ovakvom trenutku", kaže Domagoj Abramušić, učenik Škole za medicinske sestre u Zagrebu.

Hitnjaci kažu, kada je riječ o pružanju prve pomoći, upravo su građani njihova produžena ruka na terenu.

"S tim podatkom koliko građana to zna nismo zadovoljni, oni sami kažu da ne znaju pružiti prvu pomoć i to je razlog zbog kojeg ni ne pristupe uopće osobi. Mislimo da je to dio zdravstvene pismenosti svih nas i tome ćemo posvetiti puno pažnje", kaže Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

U proteklih 30 dana hitna helikopterska služba spasila je 61 život, a svoj prvi let baš danas obavio je zagrebački tim.

"Iz Vojnića je prevezen prvi pacijent, imao je moždani udar, i to je baš lijep primjer spašavanja i pružanje šanse pacijentu da dobije adekvatnu pomoć. On je dobro, stabilno je i nalazi se u KB Dubravi", kaže Tatjana Pandak, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Hitna medicina u Hrvatskoj broji 4 i pol tisuće djelatnika, a na godinu odrade milijun i pol intervencija.