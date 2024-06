U jami koja je duboka 12 metara, migrant je zapeo na dubini od pet. Akcija izvlačenja u kojoj je jedan Marokanac s još troje migranata nezakonito ušao u našu zemlju, pa po nepristupačnom terenu upao u jamu u općini Cetingrad - bila je poprilično zahtjevna.

Sve se otkrilo zahvaljujući dnevno noćnim takozvanim lovačkim kamerama koje detektiraju senzor pokreta pa ih je policija pratila. U cijeloj akciji koristio se policijski dron, ali i službeni pas. No, ni to nije bilo dovoljno.

"Pozvana je hrvatska gorska služba spašavanja koji su se isto tako uključili s obzirom na to da je potrebna specijalna oprema, odnosno užad. Čovjek je izvučen samo uz manje ogrebotine po desnoj ruci i sada se nalazi u Kutini s obzirom na to da su tražili azil, odnosno međunarodnu pomoć", poručio je za RTL načelnik policije granične postaje Cetingrad Slavko Živčić.

HGSS dan kasnije priznaje, bila je to dosta zahtjevna akcija jer se na početku nije znalo na kojoj se dubini osoba nalazi.

"Velika je sreća bila u tome što se osoba nije ozlijedila. Njegove ozljede su bile stvarno te da može maksimalno s nama surađivati. Naravno uvijek postoje te jezične barijere, ali to su upute koje mi dajmo na engleskom jeziku su vrlo jednostavne, ljudi uvijek surađuju i rekli bismo da smo te jezične barijere sveli na minimum", kazao nam je Matija Kranjčević, pročelnik stanice HGSS Karlovac.

Karlovačka policija koja je jedna od najopterećenijih gotovo svakog dana susreće se sa sličnim situacijama. No gorska služba - baš i ne. Svake godine odrade između 70 do 90 akcija traganja i spašavanja. No od te brojke samo 10 posto su one u kojima sudjeluju migranti."

Od mjesta gdje se sve dogodilo, Bosna i Hercegovina zračne je linije udaljena svega tri kilometra. Migranti najčešće dolaze iz Velike Kladuše. Četvero Marokanaca koje je policija jučer zatekla nalazili su se u centru Lipa u Bihaću.

Na sreću, ljudi su uglavnom upoznati s kretanjem u prirodi, a ova akcija završila je bez težih posljedica. Od strane policije poziv je gorskoj službi stigao iza 15 sati. Sve je bilo gotovo za svega dva sata.

